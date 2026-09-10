El hijo de Benjamin Netanyahu respaldó el reclamo argentino por Malvinas + Agregar ámbito en









Yair Netanyahu apoyó la soberanía argentina sobre las islas, en sintonía con el ministro israelí Itamar Ben Gvir, quien pidió reconocer el territorio como ocupado e imponer sanciones a Gran Bretaña.

Yair Netanyahu sostuvo que las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina.

El hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó el reclamo histórico de la Argentina sobre las Islas Malvinas y se mostró en sintonía con el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien había solicitado reconocer la soberanía argentina e imponer sanciones a Gran Bretaña.

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En la red social X, Yair Netanyahu publicó: "¡Las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina!", junto a un emoji de la bandera nacional. El mensaje fue difundido después de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció una serie de decisiones vinculadas con el ejercicio de la soberanía.

Yair Netanyahu no ocupa un cargo en la función pública. Sin embargo, un eventual respaldo oficial de Israel al reclamo argentino representaría una ruptura inédita con la neutralidad histórica de Tel Aviv en el litigio austral. La disputa volvió a cobrar relevancia por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration junto a la firma israelí Navitas Petroleum.

¡Las Islas Malvinas pertenecen an Argentina! — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) September 10, 2026 El pedido de Itamar Ben Gvir respecto a Malvinas Los dichos del hijo de Netanyahu se produjeron luego de que Ben Gvir solicitara a la administración israelí el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Malvinas y la imposición de sanciones a Gran Bretaña.

"Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino", expresó el ministro en sus redes sociales.

Ben Gvir también cuestionó la actividad extractiva del Reino Unido en el archipiélago. "Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino", sostuvo. El influyente integrante del Gabinete israelí dirigió además un pedido formal al primer ministro Netanyahu para que active medidas punitivas contra Londres. En ese sentido, reclamó "reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas" e "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe".