Cuanto cuesta viajar a las Islas Malvinas

Documentación, conexiones aéreas, hospedaje y propuestas para organizar una estadía en uno de los destinos más particulares del Atlántico Sur.

Las Islas Malvinas ocupan un lugar particular dentro del mapa argentino y también despiertan interés entre quienes buscan conocer paisajes australes, fauna y sitios vinculados con la historia reciente. Para quienes evalúan hacer turismo en el archipiélago , hay varios aspectos que conviene tener en cuenta antes de organizar el viaje.

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El acceso desde Sudamérica está condicionado por una oferta aérea limitada y por conexiones que no funcionan todos los días. A esto se suma que el ingreso exige presentar determinada documentación, contratar un seguro médico y demostrar que existen recursos suficientes para cubrir la estadía.

Los ciudadanos argentinos se encuentran entre las nacionalidades exentas de visa para ingresar a las Islas Malvinas como visitantes. Eso no significa que el acceso sea automático: las autoridades migratorias solicitan una serie de comprobantes antes de autorizar la entrada.

El paisaje malvinense se caracteriza por sus grandes extensiones, viento y naturaleza.

El viajero debe contar con un pasaporte vigente durante toda la estadía . Las autoridades recomiendan, además, que el documento tenga al menos seis meses de vigencia restante al momento del ingreso.

Otro requisito central es presentar un seguro médico adecuado , que incluya cobertura para evacuación aeromédica. El monto mínimo requerido es de u$s2 millones. La exigencia tiene particular relevancia debido al aislamiento geográfico del territorio y a la necesidad de contemplar eventuales traslados médicos hacia Sudamérica.

También se debe acreditar alojamiento previamente reservado, fondos suficientes para afrontar los gastos durante la permanencia y un pasaje de regreso o documentación que demuestre que existen medios para abandonar las islas al finalizar la visita.

El permiso para visitantes suele otorgarse al llegar y puede tener una duración máxima inicial de un mes. Quienes necesitan permanecer más tiempo pueden gestionar el permiso con anticipación.

La geografía de las islas ofrece escenarios particulares a lo largo del archipiélago. Argentina.gov.ar

El precio de los vuelos a las Islas Malvinas

Llegar hasta el archipiélago requiere bastante más planificación que un destino internacional convencional. La conexión regular de LATAM parte desde Santiago de Chile, pasa por Punta Arenas y llega al aeropuerto de Mount Pleasant, identificado con el código MPN. El servicio opera semanalmente los sábados.

Para los argentinos existe, además, una alternativa particularmente relevante: algunas frecuencias incluyen una escala en Río Gallegos. Según el esquema vigente, el servicio realiza este paso por territorio continental argentino determinados sábados del mes, lo que permite conectar directamente desde Santa Cruz con las islas.

El tramo entre Río Gallegos y Mount Pleasant tiene una duración aproximada de una hora y 22 minutos, mientras que el recorrido entre Punta Arenas y Mount Pleasant ronda una hora y 40 minutos.

En cuanto al valor, una referencia publicada en junio de 2026 ubicó el pasaje ida y vuelta entre Punta Arenas y las Islas Malvinas alrededor de $500.000 argentinos. A eso hay que agregar el traslado previo hasta Chile o Río Gallegos, según el itinerario elegido. También existe un impuesto de embarque de £40 para quienes abandonan las islas, vigente desde enero de 2026.

¿Dónde alojarse en Puerto Argentino y cuál es la tarifa por noche?

La mayor parte de la oferta de alojamiento se concentra en Puerto Argentino, conocido como Stanley por las autoridades locales. Allí se encuentran hoteles, casas de huéspedes y otras alternativas destinadas a los visitantes.

La disponibilidad es limitada en comparación con otros destinos turísticos, por lo que reservar con anticipación resulta especialmente recomendable. Las autoridades locales cuentan con opciones que van desde establecimientos en Stanley hasta alojamientos rurales y lodges ubicados en otras zonas del archipiélago.

Un destino del Atlántico Sur que combina naturaleza, historia y extensos paisajes. Argentina.gov.ar

Como referencia, los precios de hospedaje en Puerto Argentino parten de unos u$s150 por noche, aunque el valor puede cambiar según la categoría, la época del año y los servicios incluidos. Esto significa que una estadía de una semana puede representar, como piso orientativo, unos u$s1.050 solamente en alojamiento, sin sumar comidas, excursiones, traslados ni pasajes.

La moneda oficial es la libra de las Islas Malvinas, equivalente a la libra esterlina. En distintos comercios y establecimientos también pueden aceptarse dólares estadounidenses, euros y tarjetas, aunque conviene consultar previamente cada modalidad de pago.

Qué ver y hacer en Islas Malvinas

Una visita puede combinar historia, naturaleza y fauna. Puerto Argentino concentra buena parte de los servicios y permite recorrer espacios urbanos, mientras que los alrededores ofrecen paisajes abiertos y puntos de interés vinculados con la Guerra de 1982.

Entre los lugares más visitados se encuentra el Cementerio Argentino de Darwin, donde están sepultados soldados argentinos fallecidos durante el conflicto. También existen recorridos por antiguos escenarios de batalla, como Goose Green y San Carlos.

Para quienes prefieren la naturaleza, las opciones son amplias. Gypsy Cove, ubicada a unos 8,5 kilómetros del centro de Stanley, permite observar colonias de pingüinos de Magallanes.

Uno de los grandes atractivos es Volunteer Point, en East Falkland, donde se encuentra una importante colonia de pingüinos rey, además de ejemplares de pingüinos papúa y de Magallanes. El sitio se encuentra a unas dos horas y media de Stanley y requiere desplazarse con un guía local.

También es posible encontrar elefantes marinos, aves y otras especies en diferentes sectores del archipiélago. Para recorrer áreas alejadas, las excursiones en vehículos 4x4 son una de las alternativas habituales, ya que muchas zonas se encuentran fuera de los caminos convencionales.

El clima también debe entrar en la planificación. Entre octubre y abril suelen presentarse condiciones más favorables para las actividades al aire libre, aunque el viento es una característica permanente de la región. Por eso, incluso durante los meses más templados, llevar ropa impermeable y preparada para cambios bruscos resulta fundamental.