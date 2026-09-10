El PRO se reunió con el Gobierno y comprometió su apoyo a los proyectos sobre Malvinas + Agregar ámbito en









El encuentro en Casa Rosada estuvo encabezado por Diego Santilli y Martín Menem y juntó a los principales referentes legislativos de ambos espacios. También se abordaron iniciativas sobre gas licuado y la situación de seguridad en territorio bonaerense.

El PRO se reunió con el Gobierno y comprometió su apoyo a los proyectos sobre Malvinas. Presidencia

El Gobierno sumó este jueves el respaldo del PRO a sus iniciativas vinculadas con la causa Malvinas, tras una reunión entre dirigentes de La Libertad Avanza y el partido amarillo en Casa Rosada. Además, los referentes de ambos espacios avanzaron sobre la agenda parlamentaria, inversiones en gas licuado y la crisis de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires.

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El encuentro se llevó a cabo durante la tarde y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y el responsable político de ese espacio, Eduardo “Lule” Menem. Por parte del PRO estuvieron presentes el presidente del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general nacional del partido, Fernando de Andreis. También participó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien destacó y agradeció el trabajo conjunto entre ambos espacios.

Desde el PRO remarcaron que Malvinas es una causa que representa al conjunto de los argentinos, por lo que manifestaron su disposición a respaldar los proyectos que lleguen al Congreso. Observatorio de Malvinas El PRO acompañará los proyectos sobre Malvinas Uno de los principales temas de la reunión fue el borrador del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso sobre las Islas Malvinas. Tras analizar la iniciativa, el PRO se comprometió a acompañar las acciones que impulse el Ejecutivo en relación con la causa.

Desde el partido remarcaron que Malvinas es una causa que representa al conjunto de los argentinos, por lo que manifestaron su disposición a respaldar los proyectos que lleguen al Congreso.

Además, los dirigentes conversaron sobre una iniciativa vinculada a las inversiones en gas licuado en la Argentina, que será impulsada en el Congreso por las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios aliados.

Inseguridad y Régimen Penal Juvenil Durante la reunión también hubo lugar para analizar la crisis de inseguridad que atraviesa la Provincia de Buenos Aires, uno de los principales temas de la agenda política del PRO y del Gobierno nacional. En ese marco, los dirigentes analizaron la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires. El encuentro sirvió así para avanzar en una agenda común entre el oficialismo y el PRO, con especial atención en los proyectos que el Gobierno busca llevar al Congreso y en distintas problemáticas que atraviesan al país y a la provincia.