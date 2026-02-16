Clima de fin de semana XL de Carnaval con calor: hasta cuándo siguen las altas temperaturas y cuándo regresarán las lluvias

Tras un domingo con tiempo cambiante, la semana se inicia sin alertas para la capital, aunque se prevén variaciones térmicas leves y un posible aumento en la inestabilidad hacia mitad de semana.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires comienza la tercera semana de febrero bajo un escenario de estabilidad térmica, abundante nubosidad y calor . De acuerdo con el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , no rigen alertas meteorológicas para el distrito, aunque sí se monitorean frentes fríos que podrían modificar levemente las condiciones hacia el jueves.

Durante el lunes , el cielo se presenta mayormente cubierto, con temperaturas que se ubican entre los 22°C de mínima y los 30°C de máxima. La probabilidad de precipitaciones se mantiene muy baja —entre 0% y 10%— y se espera presencia de nieblas matinales que podrían reducir la visibilidad en algunos sectores.

En contraste, el mapa nacional de alertas emitido el domingo por la noche indica advertencias de nivel amarillo por tormentas en provincias del norte y centro del país, donde se prevén fenómenos localmente intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros.

El martes continuará la tendencia de cielo entre parcial y mayormente nublado, con marcas térmicas similares al lunes y vientos leves de direcciones variables. No se esperan lluvias significativas y la estabilidad seguirá predominando en el área metropolitana.

El miércoles se perfila como la jornada más calurosa, con una máxima estimada en 32°C y mínima de 23°C . Según el portal especializado, el ascenso térmico responde a una circulación de aire del sector norte que favorece el aumento de temperatura en un contexto de relativa estabilidad atmosférica.

El jueves podría registrarse un cambio leve: el SMN prevé un incremento en la probabilidad de lluvias aisladas, con valores que oscilarían entre 10% y 40%. Las temperaturas descenderían a 29°C de máxima y 23°C de mínima debido al avance de un nuevo frente frío que impactará con mayor intensidad en otras zonas del centro y el litoral argentino.

Hacia el viernes, las condiciones tenderían a estabilizarse nuevamente. Se esperan máximas de 27°C y mínimas de 19°C, con nubosidad variable y escasas chances de precipitaciones.

En síntesis, el feriado de Carnaval transcurrirá en la capital con tiempo mayormente estable, temperaturas acordes a la época y sin fenómenos severos previstos, mientras que otras regiones del país podrían experimentar lluvias más frecuentes y acumulados superiores al promedio mensual.