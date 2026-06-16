El gobierno de Javier Milei avanza con el nombramiento de jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

La administración de Javier Milei avanzó con nuevas designaciones en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Entre los nombramientos aparecen cargos clave en tribunales federales de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

La sesión en el Senado donde se aprobaron los pliegos tuvo lugar el 4 de junio pasado.

El Gobierno avanzó este martes con una nueva tanda de designaciones judiciales y oficializó el nombramiento de 15 funcionarios que ocuparán vacantes en distintos tribunales y organismos del sistema judicial, luego de que sus pliegos fueran aprobados por el Senado a comienzos de junio.

Las designaciones fueron publicadas en una serie de decretos difundidos en el Boletín Oficial y forman parte del proceso de cobertura de cargos vacantes que se puso en marcha tras la aprobación de 75 pliegos por parte de la Cámara alta durante la sesión del pasado 4 de junio.

Del total de nombramientos, once corresponden al Poder Judicial , mientras que los cuatro restantes se distribuyen entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa .

Uno de los focos de las designaciones estuvo puesto en la justicia federal bonaerense. En La Plata fueron oficializados Claudio Ricardo Silvestri como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 y Pablo Ezequiel Wilk para ocupar un cargo similar en el Tribunal Oral Federal N°2. Ambos tribunales arrastraban vacantes en una de las jurisdicciones federales con mayor volumen de causas del país.

Además, el Gobierno confirmó el nombramiento de Laureano Alberto Durán como vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Hasta ahora se desempeñaba como secretario en ese mismo tribunal y es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán.

Las designaciones también alcanzaron a distintos fueros de la Ciudad de Buenos Aires. Paula Fuertes, Soledad Eugenia Mariño, José Miguel Guerrero y María Gloria Capanegra fueron nombrados en juzgados nacionales del fuero criminal y correccional, mientras que Laura Wiszniacki asumirá al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°62.

En instancias de revisión, el Ejecutivo designó a Jorge Djivaris como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, mientras que Analía Victoria Romero ocupará un cargo equivalente en la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Por otra parte, Diego Allievi fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°10, una de las vacantes pendientes dentro de un fuero con alta litigiosidad.

Cambios en el Ministerio Público

Las formalizaciones también alcanzaron al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. En el primero de los organismos fue designado Santiago Vismara como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde quedará al frente de la Fiscalía N°9.

En tanto, Lucas Marcelo Bellotti San Martín y Marcela Lorena Sasso fueron nombrados defensores públicos de menores e incapaces ante juzgados civiles, comerciales y laborales de la Ciudad de Buenos Aires. A ellos se suma María Inés Reston, quien asumirá como defensora pública oficial ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Las nuevas designaciones se agregan a las que el Gobierno había oficializado la semana pasada como parte del mismo proceso de cobertura de vacantes. Entre ellas se destacó la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien fue designado para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Con estas publicaciones, la administración nacional continúa avanzando en la regularización de cargos vacantes dentro de la estructura judicial, uno de los objetivos planteados por el Ministerio de Justicia tras la aprobación masiva de pliegos en el Senado.