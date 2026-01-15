Greenpeace alerta sobre el impacto climático de los vuelos privados al Foro de Davos

La organización analizó que el 70% de esas rutas podrían cubrirse en tren. Además, agregó que el tráfico e estos aviones de lujo fue creciendo en los últimos años.

La organización Greenpeace pidió hoy que se limiten los jets privados durante la próxima edición del Foro Económico de Davos. La organización considera que el tráfico de estos aviones convierte cada año a la cumbre en la ciudad en "una bomba climática".

La organización ecologista analizó que uno de cada cuatro participantes llega a Davos en jet privado y en torno al 70% de esas rutas podrían cubrirse en tren en un día, o con un tren nocturno y otro de conexión.

Datos de los últimos foros sostienen que la asistencia se mantuvo estable pero el tráfico de aviones de lujo no dejó de crecer : en 2025 se contabilizaron 709 vuelos de jets privados, por 628 en 2024 y 227 en 2023.

"El aumento no se debió a una mayor participación, sino a las repetidas llegadas y salidas. En 2024 y 2025 muchos jets privados volaron hacia y desde Davos varias veces durante la misma semana", indicó Greenpeace en un comunicado.

El informe destaca "casos extremos de ineficiencia", como el uso de jets en funciones de taxis aéreos que hacen múltiples trayectos cortos de ida y vuelta para dejar y recoger pasajeros . La organización calcula que un jet privado a Davos desde Arabia Saudí puede emitir más de 42 toneladas de CO.

davos foro economico Consideran una "hipocresía que la élite más poderosa y rica del mundo debata en Davos sobre los retos globales mientras intoxica el planeta". Depositphotos

La coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona, sostiene que "en un contexto de daños crecientes por causa del cambio climático, es pura hipocresía que la élite más poderosa y rica del mundo debata en Davos sobre los retos y avances globales, mientras literalmente intoxica el planeta con las emisiones de sus jets privados, que son verdaderas bombas climáticas".

La organización solicita a los gobiernos que apliquen nuevas normas fiscales globales sobre la riqueza extrema, incluido un impuesto sobre la aviación de lujo, y que los ingresos se utilicen para incrementar la acción climática.

El Foro Económico de Davos se prepara para enfrentar a un desenfrenado Donald Trump

Las élites empresariales y políticas del mundo acudirán la próxima semana a la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos con su visión de un orden económico global puesto a prueba hasta los límites por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Su política de "America first" ha llevado al uso de aranceles comerciales como castigo, a una intervención militar en Venezuela, a la amenaza de apoderarse de Groenlandia por la fuerza y a una retirada de Estados Unidos de la cooperación en materia de clima, salud y otros desafíos globales.

La administración Trump también ha amenazado al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, con una acusación penal, lo que llevó a los principales banqueros centrales a emitir una declaración defendiéndolo a él y a la independencia del banco central.