Javier Milei inicia el año con Davos en la agenda: promete un nuevo discurso "anti woke"

El Presidente confirmó que volverá a participar del Foro Económico Mundial. También recibió una invitación para viajar a Israel.

Javier Milei participará del Foro de Davos en enero de 2026.

El presidente Javier Milei volverá a participar del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará del 18 al 23 de enero en Suiza, donde anticipó que pronunciará un nuevo discurso con fuertes críticas a lo que denomina la “agenda woke”. Será su tercera presencia consecutiva en el encuentro que reúne a líderes políticos, empresarios y referentes del sistema financiero internacional, y que el mandatario convirtió en una de las principales plataformas de su política exterior.

El viaje forma parte de la hoja de ruta oficial del Gobierno para los primeros meses del año. En declaraciones públicas el propio Milei volvió a presentar su participación en Davos como una oportunidad para exponer su visión ideológica sobre el rol del Estado, el mercado y los debates culturales que atraviesan a las democracias occidentales.

En su última intervención en el foro, el Presidente optó por un discurso de fuerte impronta política, con cuestionamientos al progresismo, al feminismo y a las políticas de diversidad, más que por una presentación centrada en variables económicas o propuestas técnicas. Esa línea discursiva, según anticipó, volverá a estar presente en su próxima exposición ante el auditorio internacional.

JAVIER MILEI FORO DE DAVOS 2025.jpeg Presidencia La reiteración de ese enfoque refuerza una característica central de la gestión libertaria: la política exterior como extensión del proyecto ideológico. Para el oficialismo, Davos es una vidriera global que permite posicionar a Milei como un referente de una corriente liberal-conservadora que busca disputar sentido en el debate internacional.

Javier Milei y una invitación a Israel En paralelo al anuncio sobre Davos, el Presidente recibió una invitación formal para visitar Israel, un gesto que profundiza un vínculo bilateral que el Gobierno considera estratégico. La relación con el Estado israelí ocupa un lugar destacado en la agenda internacional de Milei desde antes de asumir y se consolidó con gestos políticos explícitos y definiciones públicas de alineamiento.

La eventual visita a Israel incluiría reuniones de alto nivel y actividades institucionales, y se inscribe en una política exterior que privilegia alianzas claras y sin ambigüedades, aun en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas. Para el Ejecutivo, se trata de una señal de respaldo político y diplomático; para sectores críticos, de una toma de posición que reduce márgenes de equilibrio tradicionalmente cultivados por la diplomacia argentina. javier milei benjamin netanyahu Javier Milei junto a Benjamin Netanyahu. La combinación de Davos e Israel en la agenda presidencial marca una secuencia coherente: foros globales, discursos ideológicos y vínculos bilaterales con fuerte carga simbólica. En ese esquema, la proyección internacional aparece como un componente central de la construcción de liderazgo de Milei, tanto hacia el exterior como hacia su base política interna. Sin embargo, esta estrategia también convive con un escenario doméstico complejo. Las definiciones internacionales del Presidente se producen mientras continúan las tensiones económicas en el país, y mientras el Gobierno enfrenta dificultades para avanzar con su agenda legislativa y consolidar consensos políticos internos. En ese contexto, cada anuncio de viaje y cada discurso previsto adquieren una doble lectura, como intento de fortalecer la posición de Argentina en el mundo y como apuesta a reforzar la legitimidad presidencial a partir del reconocimiento externo. La confirmación de la vuelta a Davos y la invitación a Israel no son episodios aislados, sino parte de una política exterior que el Gobierno concibe como identitaria. Resta ver hasta qué punto esa proyección internacional logra traducirse en resultados concretos para la economía argentina y en mayor estabilidad política puertas adentro, un desafío que seguirá acompañando cada movimiento del Presidente fuera del país.

