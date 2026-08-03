Javier Milei volvió a cargar contra Lula da Silva y lo trató de "ladrón, corrupto y presidiario" + Agregar ámbito en









El Presidente defendió sus declaraciones contra su par brasileño, cuestionó a Axel Kicillof y aseguró que continuará con las reformas de su gestión.

Milei reafirmó sus críticas a Lula durante una entrevista televisiva y defendió los términos utilizados contra el mandatario brasileño.

El presidente Javier Milei volvió a profundizar este domingo su enfrentamiento con Luiz Inácio Lula da Silva al ratificar las descalificaciones contra el mandatario brasileño y defender el contenido de sus declaraciones. Además, aprovechó la entrevista televisiva para apuntar contra Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, mientras reivindicó el rumbo de su Gobierno y prometió avanzar con nuevas reformas.

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El mandatario argentino insistió en sus cuestionamientos hacia el presidente brasileño y sostuvo que sus expresiones responden a hechos que considera comprobados. En ese sentido, volvió a calificar a Lula como "ladrón", "corrupto" y "presidiario", y afirmó que sus dichos no fueron un agravio sino una descripción de su interpretación de los antecedentes judiciales del líder del Partido de los Trabajadores.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con LN+, donde Milei sostuvo: "Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente". El Presidente explicó además que esos fueron los mismos calificativos que utilizó durante su reciente visita a Brasil, cuando participó del lanzamiento de la campaña presidencial del dirigente de ultraderecha Flavio Bolsonaro.

Las declaraciones del Presidente se producen en medio del deterioro de la relación diplomática entre Argentina y Brasil. Según el jefe de Estado, sus críticas surgieron de manera espontánea y forman parte de su defensa de "las ideas de la libertad". En ese marco, argumentó que distintos referentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en reiteradas oportunidades sin que eso despertara el mismo nivel de cuestionamientos.

El Presidente apuntó contra referentes de la izquierda regional En ese contexto, el jefe de Estado mencionó a varios dirigentes con los que mantiene diferencias ideológicas. Entre ellos nombró al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al exmandatario de Bolivia, Evo Morales; al expresidente de Ecuador, Rafael Correa; y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quienes señaló como parte de los dirigentes que, según afirmó, lo insultaron reiteradamente.

Las nuevas declaraciones se producen luego de varios cruces entre Buenos Aires y Brasilia, que en las últimas semanas profundizaron el deterioro de la relación política entre ambos gobiernos. Duras críticas a Kicillof y un mensaje sobre Cristina Kirchner En otro tramo de la entrevista, Milei también dedicó fuertes cuestionamientos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la situación económica de la provincia de Buenos Aires. Durante la entrevista, Milei también cuestionó a Axel Kicillof y volvió a referirse a Cristina Fernández de Kirchner. El Presidente sostuvo que el distrito atraviesa un estancamiento producto de razones ideológicas y atribuyó esa situación a la gestión del mandatario provincial, a quien definió como "comunista". Incluso afirmó que ese modelo político "destruye todo aquello que administra". Respecto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Milei buscó restarle relevancia a cualquier especulación política vinculada con ella. En ese sentido, aseguró que las presentaciones judiciales que impulse "le importan un rábano" y sostuvo que su prioridad continúa siendo cumplir los objetivos que se fijó al asumir la Presidencia. Milei reivindicó su gestión y prometió profundizar las reformas Hacia el cierre de la entrevista, el mandatario defendió el rumbo económico y político de su administración al asegurar que ya cumplió las principales promesas de campaña. Además, afirmó que continuará impulsando nuevas reformas y volvió a diferenciar su proyecto de las administraciones anteriores, a las que responsabilizó por lo que definió como un "modelo de decadencia". Con ese mensaje, Milei ratificó que mantendrá el mismo rumbo pese al escenario de confrontación política tanto en el plano interno como en el frente internacional.