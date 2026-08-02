Javier Milei: "No voy a hacer populismo, voy a morir con las botas puestas".

El Presidente ratificó que no modificará el rumbo económico por el calendario electoral, defendió las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno para consolidar el equilibrio fiscal y combatir la inflación. También volvió a arremeter contra Lula da Silva y Axel Kicillof.

El presidente Javier Milei aseguró este domingo que no implementará medidas de corte populista para mejorar el consumo en un año electoral y afirmó que mantendrá el rumbo económico de su gestión. " No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas . No me voy a mover de hacer las cosas bien", sostuvo.

El mandatario también descartó de plano la posibilidad de aplicar un "plan platita" antes de las elecciones y remarcó que no está dispuesto a modificar su política económica por motivos electorales. "No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo . Conmigo no. Olvídense, eso no puede ser", enfatizó.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Luis Majul en La Nación+ , donde además defendió el paquete de reformas estructurales anunciado la semana pasada en cadena nacional y aseguró que esas iniciativas apuntan a " atacar el corazón de la decadencia argentina ".

Milei volvió a respaldar las cuatro reformas impulsadas por el Gobierno: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central , la reforma del régimen fiscal, la del mercado de capitales y la del mercado de seguros , con las que busca transformar la estructura financiera de la economía.

El Presidente ratificó que no modificará el rumbo económico por el calendario electoral, defendió las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno para consolidar el equilibrio fiscal y combatir la inflación.

En particular, explicó que la reforma del Banco Central pretende dejar establecido por ley que la entidad tenga como única misión preservar el valor de la moneda y prohibir de manera expresa el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria.

"Es una reforma para terminar de extirpar la inflación de la Argentina. No va a ser instantáneo", sostuvo el Presidente, quien calificó la emisión para financiar el déficit fiscal como "una falsificación de dinero". Según afirmó, esa práctica estuvo detrás de la mayoría de las crisis económicas que atravesó el país y su eliminación permitirá consolidar el crecimiento y reducir la pobreza.

Además, aseguró que la economía ya "rompió su techo histórico" y pronosticó que Argentina tendrá "tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años", al destacar el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de la actividad.

Consultado por las críticas que suele recibir por su estilo confrontativo, Milei defendió su manera de expresarse y aseguró que prioriza los resultados de su gestión por encima de las formas. "¿Usted prefiere que lo roben, que lo estafen y que lo maten? Tengo formas horribles, pero tengo resultados. La verdad le gana a cualquier modo", afirmó.

Milei redobló la apuesta y volvió a cargar contra Lula, Cristina y Kicillof

En otro tramo de la entrevista, un Milei enfático redobló sus críticas contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien volvió a calificar de "ladrón" y "corrupto".

El mandatario sostuvo que el líder brasileño "no es inocente" y afirmó que la condena en su contra en la causa Lava Jato fue anulada únicamente por cuestiones procesales. "Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar", afirmó, y acusó a Lula de interferir políticamente en la región mediante la difusión de "las ideas inmundas del socialismo".

Por otro lado, el Presidente volvió a apuntar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego de que este cuestionara el rumbo económico del Gobierno.

Consultado sobre las declaraciones del mandatario provincial, el Presidente desestimó sus críticas. "¿La opinión de Kicillof es importante? ¿De qué me sirve la opinión de cien mil ignorantes si no saben del tema?", respondió.

Además, recordó el paso de Kicillof por el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que "fue ministro de la condenada, de la chorra, en el mejor contexto internacional que tuvo la Argentina y logró que el PBI per cápita cayera".

Finalmente, volvió a cuestionar la gestión bonaerense y lanzó una nueva descalificación: "La provincia de Buenos Aires no crece porque tiene un comunista de gobernador".

Milei reafirmó el reclamo por las Islas Malvinas

En uno de los últimos tramos de la entrevista, Milei volvió a ratificar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y aseguró que su Gobierno logró avances diplomáticos que, según afirmó, "no hizo nadie". En ese sentido, sostuvo que Argentina consiguió que la ONU inste al Reino Unido a retomar las negociaciones por la disputa territorial.

"Las Malvinas son argentinas. Hemos hecho avances diplomáticos que no hizo nadie. Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a negociar con nosotros", aseguró el mandatario durante la entrevista.

Además, Milei se refirió a la polémica por la bandera de las Islas Malvinas que exhibieron los jugadores de la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en el Mundial y defendió ese gesto. "Si en el medio de haber logrado ganar un partido, en un momento de tanta adrenalina, levantaron la bandera, listo. Lo que no es aceptable es lo que hizo la política, la forma rastrera en que usaron el tema", concluyó.