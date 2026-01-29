Javier Milei volvió a cruzar a Paolo Rocca y lo acusó de haber ido contra el Gobierno en las elecciones legislativas

El jefe de Estado y el CEO de Techint mantienen un cruce público desde hace días atrás. La licitación para la compra de tubos de acero destinados a un proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta, en el centro del debate.

El presidente Javier Milei volvió a criticar públicamente al CEO de Techint, Paolo Rocca , a través de su cuenta oficial de X. Allí, el jefe de Estado reposteó y comentó un mensaje en el que se acusaba al empresario de "jugar all in" contra el Gobierno en las elecciones legislativas del 2025: "Dato", sentenció el libertario al replicar el texto.

El cruce comenzó luego de que el Presidente se pronunciara sobre la licitación vinculada al proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta donde la oferta de Techint perdió frente a la compañía india Welspun. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , la propuesta habría sido un 40% más cara que la presentada por la firma extranjera .

En un mensaje breve, el Presidente volvió a apuntar contra la cabeza del grupo Techint. Días atrás, Milei bautizó al empresario como "don chatarrín" y le dedicó un fuerte mensaje en su participación en la Derecha Fest en Mar del Plata.

En este nuevo episodio, Milei tomó las palabras que posteo el usuario @ziberal. "Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre . Jubílate, tano. Perdiste”, acusaba el mensaje del internauta.

El Gobierno aseguró que si bien Techint es uno de los principales productores de caños de acero a nivel mundial, la diferencia de precios resultaba determinante. En ese sentido, el ministro Sturzenegger explicó que adjudicar a una empresa con costos más altos implicaría una menor rentabilidad del proyecto, lo que podría traducirse en menos inversiones, menos empleo y menores exportaciones.

Y que quede constancia que Paolo Rocca (don chatarrin) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste.

Tras la evaluación completa de todas las ofertas, la licitación fue adjudicada formalmente a Welspun el 23 de diciembre de 2025. La decisión fue tomada por unanimidad de los accionistas de Southern Energy, el consorcio responsable del proyecto.

Los anteriores cruces de Javier Milei con Paolo Rocca

La licitación para abastecer de caños al gasoducto destinado a la exportación de gas natural licuado (GNL) —una de las obras clave de la agenda energética de los próximos años— escaló rápidamente de un proceso técnico a una controversia con fuerte impacto político y empresarial.

El de este jueves no es el primer cruce de ambas figuras. El martes pasado, el libertario ya había utilizado su cuenta de para criticar con dureza a distintos actores que participaron del debate público en torno a la adjudicación.

“La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió. En otro mensaje, apuntó contra el titular del grupo Techint y se refirió a el "Don Chatarrín".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2016150225908269540?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2016150225908269540%7Ctwgr%5Ee01233106fc8f1cd5d9cf736ce278afedb5dea00%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Feconomia%2Fdon-chatarrin-javier-milei-opino-la-licitacion-que-perdio-techint-y-le-apunto-paolo-rocca-n6239102&partner=&hide_thread=false DESENMASCARANDO OPERADORES

Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS...

VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

Las críticas no se limitaron al plano digital. El martes, durante su participación en el evento Derecha Fest, realizado en Mar del Plata, Milei profundizó su confrontación con sectores del empresariado. Allí volvió a cargar contra quienes, según su visión, “hacen negocios turbios con el Estado”, y reafirmó su programa económico orientado a desmantelar el intervencionismo. En ese sentido, dejó una definición tajante sobre la lógica de mercado: “Si el capitalista tiene productos más caros y de peor calidad, no es digno del favor del mercado y debe ir a la quiebra”.