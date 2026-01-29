Inteligencia: habilitaron la feria judicial para tratar planteo contra el DNU que amplió las facultades de la SIDE

El juez federal de Paraná, Entre Ríos, Daniel Alonso habilitó la feria judicial para analizar una “acción de hábeas corpus preventivo, restrictivo y colectivo” que interpusieron dos abogados de Entre Ríos y un constitucionalista de Corrientes contra el DNU del gobierno de Javier Milei.

El juez resolvió la habilitación de la feria, a diferencia de otros magistrados que habían rechazado tratar el tema durante el receso de enero.

En una resolución en la que por primera vez se admitió la urgencia del caso, un juez federal habilitó la feria judicial para tratar una acción interpuesta por abogados contra el DNU 941/25 que reforma la ley de inteligencia.

El juez federal de Paraná, Entre Ríos, Daniel Alonso habilitó la feria judicial para analizar una “acción de hábeas corpus preventivo, restrictivo y colectivo” que interpusieron dos abogados de Entre Ríos y un constitucionalista de Corrientes contra el DNU del gobierno de Javier Milei, que reformuló el sistema de inteligencia. La decisión de habilitar el receso de verano fue dictada ayer por el juez, quien además le dio intervención a la fiscalía federal.

Uno de los principales cuestionamientos al DNU es el art. 19 que habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en "actividades de inteligencia" sin orden judicial, modificando los códigos procesales penales y violando la prohibición constitucional de regular materia penal por DNU.

El planteo fue realizado por los abogados Rubén Pagliotto y Raymundo Kisser y el constitucionalista correntino Armando Aquino Britos, quienes presentaron una acción de habeas corpus preventivo y acción colectiva contra el decreto.

Los letrados manifestaron que el decreto es violatorio de la Constitución Nacional, que constituye una “amenaza sobre la libertad” y vulnera “los principios de inocencia y culpabilidad”, ya que habilita a una agencia estatal que no es de seguridad, sino de inteligencia detener a las personas.

De todas maneras, este viernes es el último día de la feria, por lo que a partir de la semana próxima, varios juzgados deberán resolver medidas cautelares y amparos interpuestos contra el DNU.

En la Ciudad de Buenos Aires, el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa se opuso a habilitar la feria judicial en uno de los amparos colectivos contra el DNU.

De acuerdo con el fiscal Fabián Canda, el juez sostuvo que las presentaciones para que se declare la inconstitucionalidad del decreto que reformula el sistema de inteligencia, deberán ser resueltas por los jueces naturales cuando se reanude la actividad judicial, una vez finalizada la feria de verano.

Durante el receso se interpusieron varios amparos. Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el legislador Esteban Paulón, del Partido Socialista pidieron la inconstitucionalidad y el dictado de una medida cautelar urgente para la suspensión del decreto.

Luego el CELS interpuso un amparo colectivo que recayó en otro juzgado y también interpusieron una acción judicial Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile, representados por el abogado Miguel Angel Pierri.

En los amparos se pidió la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, al considerar que fue dictado sin cumplir los requisitos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.