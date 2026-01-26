Una empresa india le ganó la pulseada a Techint para la construcción de un gasoducto en Vaca Muerta y el Gobierno defendió la adjudicación

La adjudicación de la provisión de caños para una obra estratégica vinculada al desarrollo de Vaca Muerta abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno de Javier Milei y el Grupo Techint , uno de los conglomerados industriales más poderosos de la Argentina. En el centro de la polémica quedó la decisión del consorcio Southern Energy de adjudicar el contrato a la empresa india Welspun, en detrimento de Siat Tenaris , la controlada de Techint especializada en tubos para la industria energética.

El debate escaló públicamente luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendiera la adjudicación al proveedor extranjero al asegurar que la oferta de Techint fue aproximadamente un 40% más cara que la ganadora. Para el funcionario, ese diferencial vuelve “indefendible” cualquier intento de priorizar al proveedor nacional únicamente por su origen, en un contexto donde el Gobierno busca reducir costos estructurales y atraer inversiones de largo plazo.

La obra en cuestión no es menor. Se trata de la provisión de caños para un ducto de casi 500 kilómetros que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, donde se proyecta la instalación de una planta de licuefacción de gas natural para exportación. El proyecto forma parte de una inversión estimada en alrededor de 15.000 millones de dólares y es impulsado por Southern Energy, un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y otros actores relevantes del sector energético.

Según trascendió en medios nacionales, la oferta presentada por Welspun rondó los 200 millones de dólares, mientras que la propuesta de Siat Tenaris fue sensiblemente superior. Además del precio, la empresa india habría ofrecido mejores condiciones financieras, como mayor flexibilidad en los plazos de pago y en las garantías, aspectos que terminaron de inclinar la balanza en un proceso licitatorio que contó con competidores de más de diez países.

Para Sturzenegger, la discusión excede el caso puntual y remite a un problema estructural de competitividad. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, sostuvo el ministro, al tiempo que advirtió que, dado que el precio del gas se fija en el mercado, mayores costos de infraestructura pueden terminar trasladándose a tarifas más altas para empresas y consumidores. En esa línea, defendió la lógica de importar insumos más baratos como una forma de mejorar la ecuación económica de proyectos exportadores y fortalecer el balance externo. “Cada importación genera la necesidad de una exportación”, planteó, en referencia al impacto sobre el tipo de cambio y la estructura productiva.

La polémica se profundizó cuando trascendió que, una vez conocidas las ofertas, Techint habría planteado la posibilidad de igualar el precio de Welspun y reclamado un derecho de preferencia para mejorar cualquier propuesta, una figura conocida como first refusal. Ese pedido fue rechazado de plano por el ministro, quien advirtió que introducir ese tipo de cláusulas después de una licitación desalienta la competencia futura. Según su visión, si los oferentes perciben que sus propuestas pueden ser utilizadas solo como referencia para que otro jugador iguale condiciones, el resultado será menos participación y, a la larga, costos más altos para el país.

Sturzenegger también puso el foco en la credibilidad de los procesos licitatorios. Modificar una adjudicación una vez concluido el proceso, señaló, afectaría la confianza de los proveedores internacionales en proyectos de infraestructura energética en la Argentina. “El proveedor extranjero diría: me presento a una licitación y luego me birlan mi oferta”, escribió, aludiendo a un historial local marcado por cambios de reglas y decisiones discrecionales que, según el actual Gobierno, alejaron inversiones durante décadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2015767676560331188&partner=&hide_thread=false LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

Desde el lado de Techint, el episodio se inscribe en una postura histórica de defensa de la producción nacional frente al avance de importaciones siderúrgicas, especialmente desde Asia. Paolo Rocca, principal referente del grupo, ha sido un crítico recurrente de lo que considera prácticas desleales en el comercio internacional del acero. A fines de diciembre, durante un encuentro con empleados de Tenaris, afirmó que haría “todo lo posible para contrastar importaciones desleales” y proteger el entramado industrial local. En este caso, sin embargo, la competencia no provino de China —el blanco habitual de las críticas— sino de India, otro jugador de peso en el mercado global.

De acuerdo con la información disponible, la decisión fue debatida durante semanas dentro del consorcio petrolero. Incluso el presidente de YPF, Horacio Marín, habría propuesto otorgarle a Siat Tenaris más margen para mejorar su oferta. Sin embargo, los socios coincidieron en que la brecha de costos hacía inviable avanzar en esa dirección sin comprometer la viabilidad económica del proyecto.

El trasfondo del conflicto refleja una discusión más amplia que atraviesa a la economía argentina en la era Milei: hasta qué punto proteger a la industria local y cuándo priorizar la reducción de costos como condición para atraer inversiones y ganar competitividad global. Mientras distintos sectores productivos reclaman controles más estrictos frente a las importaciones, el Gobierno insiste en la apertura comercial, el respeto irrestricto de los contratos y la necesidad de eliminar sobrecostos que, a su entender, frenan el desarrollo.

“Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años”, escribió Sturzenegger, al cerrar su argumentación. “Pero para eso hay que mirar con sentido estratégico y pensar a largo plazo”. En esa frase se condensa la apuesta oficial: priorizar reglas de mercado, previsibilidad y eficiencia, aun cuando eso implique confrontar con actores históricos del poder económico argentino. El desenlace de este conflicto será una señal clave para el sector energético y para el rumbo de la política industrial en los próximos años.