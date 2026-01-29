Paro de colectivos: la UTA y las empresas de transporte tendrán una audiencia clave para evitar la medida de fuerza

Tras un nuevo fracaso en las negociaciones del pasado miércoles, ambos sectores se volverán a ver las caras el viernes desde las 11. El reclamo sindical busca llevar el salario mínimo por encima de los $1.550.000.

Archivo. Este viernes, la UTA confirmará si avanza o no con una medida de fuerza.

La negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras del transporte se enfrentará a una jornada final clave: el próximo viernes 30 de enero, desde las 11 de la mañana, ambos sectores se verán las caras en una nueva audiencia. A pesar de que el gremio pospuso en reiteradas ocasiones una medida de fuerza , la tensión aumenta y en caso de no llegar a un acuerdo salarial mañana , el anuncio de un paro de colectivos puede ser inminente.

En detalle, el último encuentro entre ambas partes tuvo lugar el pasado miércoles en lo que marcó la tercera reunión por paritarias desde que comenzó el 2026.

En la actualidad, el salario básico del sector es de $1.370.000 , aunque cuentan con distintos conceptos adicionales. El reclamo sindical es llevar ese piso por encima de los $1.550.000.

Desde las cámaras empresariales advierten que el monto reclamado solo podría afrontarse mediante un mayor nivel de subsidios o con un ajuste en las tarifas. De la instancia de diálogo participaron delegados de la UTA y representantes de las principales entidades del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Tras el encuentro sin avances, el gremio difundió un comunicado en el que subrayó que "resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura. Esta realidad no admite más dilaciones ni respuestas evasivas".

Roberto Fernández.jpg El reclamo sindical es llevar ese piso por encima de los $1.550.000. Foto: Mundo Gremial.

En el mismo texto, la UTA sostuvo: "Por si esto fuera poco, las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente".

El sindicato agregó que, en el marco de la convocatoria realizada por la Autoridad Laboral y ante la intervención de las nuevas autoridades de Transporte y Economía, decidió mantener una postura conciliadora. "En este contexto, y atento a la convocatoria a audiencia por parte de la Autoridad Laboral y a la activa intervención por parte de las nuevas Autoridades de Transporte y Economía, esta organización sindical manifiesta al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social, esta parte accede dejando expresamente planteado que asistiremos a la próxima audiencia para el día viernes 30 de enero a las 11 horas, en la cual, de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial".

Las negociaciones

El proceso paritario comenzó formalmente el martes 13 de enero, cuando las cámaras empresarias (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) acercaron una propuesta de aumento del 1%, que fue rechazada de plano por el sindicato que conduce Roberto Fernández.

En un contexto atravesado por cambios en la Secretaría de Transporte —con la salida de Luis Pierrini y la asunción del arquitecto Fernando Herrmann—, las conversaciones continuaron sin éxito. El jueves 22 de enero, la UTA y los empresarios volvieron a reunirse para discutir la revisión salarial de los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero la falta de consenso obligó a pasar a un nuevo cuarto intermedio.

Fernando Herrmann Fernando Herrmann es el nuevo encargado de la secretaria de Transporte.

El último encuentro tuvo lugar el martes 27 de enero. Allí, el gremio resolvió postergar una medida de fuerza a la espera de una nueva oferta, con este viernes como la fecha límite.