De cuánto es la fortuna de Shonda Rhimes, la "madre" de Grey's Anatomy y Bridgerton

Participó en las series más vistas en todo el mundo y supo acumular millones de dólares en el camino.

Gracias a su trayectoria, ostenta una fortuna de cientos de millones de dólares. Imagen: Ted Blogs

Shonda Rhimes es una de las productoras y guionistas más influyentes de la televisión contemporánea, conocida por haber creado y producido series como Grey’s Anatomy, Scandal y Bridgerton. Con un patrimonio estimado en cientos de millones de dólares, sus éxitos la convirtieron en una figura clave en Hollywood y una de las mujeres más ricas en el mundo del entretenimiento televisivo.

Su nombre se asocia a historias que marcaron épocas y definieron carreras de actores y actrices, además de generar ingresos multimillonarios para cadenas como ABC y plataformas como Netflix, donde firmó acuerdos exclusivos para desarrollar nuevas producciones.

Shonda Rhimes Una de las guionistas y productoras más exitosas y millonarias de los Estados Unidos. Imagen: First For Women La historia de Shonda Rhimes, la mente detrás de las populares series Shonda Rhimes nació en Chicago en 1970 y desde joven mostró un interés por la escritura y el cine. Tras formarse en la Universidad de Dartmouth y en la School of Cinema-Television de la USC, comenzó a trabajar como guionista antes de dar el salto como creadora de series propias.

Su gran salto llegó cuando creó Grey’s Anatomy en 2005, una serie que con el tiempo se convirtió en uno de los dramas médicos más duraderos y exitosos de la televisión, generando miles de millones en ingresos por publicidad, sindicación y ventas a plataformas. Desde entonces, Rhimes amplió su repertorio con otras producciones de alto impacto como Scandal y How to Get Away with Murder.

A partir de 2017 firmó un acuerdo histórico con Netflix que le permitió llevar su creatividad a la era del streaming, dando origen a fenómenos globales como Bridgerton y ampliando su influencia más allá de la TV tradicional.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Shonda Rhimes Según sitios especializados en el análisis de fortunas, el patrimonio de Shonda Rhimes está estimado en alrededor de 240 millones de dólares, producto de décadas de éxitos como creadora, productora y showrunner de algunas de las series más rentables de la historia reciente de la televisión. Esa cifra refleja no solo los ingresos por la producción de episodios y contratos con grandes cadenas y plataformas, sino también acuerdos exclusivos con Netflix y otros beneficios asociados a la sindicación y explotación internacional de sus shows.

