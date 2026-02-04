Javier Milei volvió a recibir Pedro, un niño que admira sus ideas + Seguir en









El Presidente recibió nuevamente al menor, a quien había conocido por primera vez en abril de 2025, en un encuentro de carácter informal y sin agenda institucional.

Javier Milei recibió en Casa Rosada a Pedro, un menor que admira sus ideas. Presidencia

El presidente Javier Milei volvió a recibir este miércoles en la Casa Rosada a Pedro, un menor que se declara admirador de sus ideas y a quien el mandatario había conocido por primera vez el 2 de abril de 2025, en un encuentro que en su momento fue difundido por redes sociales oficiales.

La reunión se dio en un clima distendido y fue presentada desde el entorno presidencial como un gesto de cercanía con ciudadanos que apoyan el rumbo ideológico del Gobierno. Según se informó, Pedro había manifestado su identificación con las ideas de Milei vinculadas a la libertad económica y la reducción del rol del Estado, lo que motivó el primer contacto el año pasado.

Desde la Casa Rosada señalaron que el Presidente mantiene este tipo de encuentros como parte de una estrategia de comunicación directa, que busca reforzar el vínculo con sus seguidores por fuera de los canales tradicionales de la política. En ese marco, Milei suele destacar historias personales como ejemplos de adhesión social a su programa de gobierno.

Junto a Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, el Presidente recibió los primeros ejemplares del nuevo DNI electrónico El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en la Casa Rosada la presentación de los primeros ejemplares del nuevo DNI electrónico, en un acto del que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

JAVIER MILEI NUEVO DNI Milei encabezó fue el encargado de presentar los primeros ejemplares del nuevo DNI electrónico. Presidencia Según informaron fuentes oficiales, el nuevo documento incorpora mejoras tecnológicas orientadas a reforzar los estándares de seguridad y facilitar la identificación digital, en línea con procesos de modernización administrativa que impulsa el Gobierno. El DNI electrónico permitirá ampliar las herramientas de validación de identidad y agilizar distintos trámites tanto en el sector público como privado.

La actividad se desarrolló sin anuncios adicionales y formó parte de la agenda institucional del Ejecutivo vinculada a la implementación de nuevas tecnologías en el Estado.