La Argentina participa de la cumbre global de minerales críticos y Milei sale a la caza de inversores

El canciller Pablo Quirno participa en Washington de un foro clave convocado por la administración de Donald Trump, que busca construir una alianza estratégica sobre minerales críticos, un insumo central para la seguridad, la industria y la economía global.

Estados Unidos lidera este miércoles una cumbre global sobre minerales críticos con un objetivo explícito: limitar la influencia de China en un mercado considerado estratégico para la seguridad internacional y el funcionamiento de la economía mundial. Argentina participa del encuentro a través del canciller Pablo Quirno, quien fijará la posición del gobierno de Javier Milei en un foro multilateral de alto nivel político y económico.

La cumbre se desarrolla en Washington y fue convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Donald Trump para redefinir el rol de Estados Unidos en las cadenas globales de suministro de minerales estratégicos. El evento será inaugurado por el vicepresidente J.D. Vance y tendrá su cierre a cargo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo que da cuenta de la relevancia que la Casa Blanca le asigna al encuentro.

Asimismo, mientras se espera el debate de la Ley de Glaciares en el Congreso, Milei participará de encuentros clave para lograr inversiones en el sector minero. Según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, el Presidente encabezará una charla frente a empresarios en Miami.

El mandatario nacional tiene previsto disertar en el Council the las Americas el próximo 10 de febrero. El viaje incluye un paso por la residencia de Donald Trump, Mar-a-Lago, para la Gala Prosperidad Hispana.

No será el único que buscará atraer negocios para ese sector estratégico de la economía. También el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , hará lo propio en Arabia Saudita donde participará como uno de los principales oradores de la AlUla Conferencia sobre Mercados de las Economías Emergentes (ACEME, por sus siglas en inglés), que se realizará entre el 8 y 9 de febrero próximos. Allí también estará la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva . Tras esa actividad, Sturzenegger partirá rumbo a EEUU para sumarse a la comitiva presidencial.

Más adelante, a mediados de marzo, llegará la “Argentina week”, en Nueva York, una feria en la que se promoverán las posibilidades de negocio en el país.

Minerales críticos: el eje de una nueva estrategia de poder

Los minerales críticos —una categoría que incluye tierras raras y otros insumos estratégicos— son fundamentales para la fabricación de bienes clave de la economía moderna: desde aviones, submarinos y sistemas de defensa hasta autos eléctricos, celulares, semiconductores, turbinas, satélites y equipamiento energético.

Estados Unidos depende completamente de importaciones para al menos 12 de estos minerales, mientras que China concentra una posición dominante tanto en el acceso como en el procesamiento de estos recursos. Esa asimetría es considerada por la administración Trump como una vulnerabilidad directa para la seguridad nacional.

En ese contexto, la cumbre de Washington aparece como un paso concreto para avanzar en una arquitectura de cooperación internacional que permita diversificar proveedores, fortalecer socios estratégicos y reducir la dependencia de Beijing.

Tierras raras minerales críticos geopolítica Lisa News

El rol de Argentina en la agenda de minerales estratégicos

La presencia de Argentina en el foro no es casual. El país forma parte del grupo de naciones con potencial relevante en minerales críticos, especialmente en litio y otros recursos asociados a la transición energética y a las nuevas tecnologías.

En la previa del encuentro, Quirno mantuvo una reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, donde analizaron la situación global del mercado de minerales críticos y la necesidad de contener la influencia china. Según un comunicado oficial de la Secretaría de Estado, el funcionario estadounidense destacó la “importancia estratégica” de la cooperación bilateral con Argentina y reafirmó el compromiso de profundizar los lazos económicos, de inversión y energéticos.

Para el gobierno argentino, la cumbre representa una oportunidad de posicionamiento internacional en un mercado que combina intereses económicos, geopolíticos y tecnológicos, en un momento en el que la administración Milei busca atraer inversiones y redefinir alianzas estratégicas.

Trump, seguridad nacional y control de insumos clave

La cumbre es una consecuencia directa de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca y de documentos oficiales que redefinen la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional de Estados Unidos.

Hacia fines de 2025, la administración republicana formalizó el llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, con foco en limitar la influencia de actores extrarregionales —especialmente China— en América Latina. A esa definición se sumó una nueva doctrina de defensa que prioriza a la región y establece mecanismos de disuasión frente a Beijing.

En enero de 2026, Trump avanzó un paso más con una orden ejecutiva orientada a ajustar las importaciones de minerales críticos procesados y sus derivados, planteando explícitamente la cooperación internacional como eje central de la estrategia estadounidense.

Project Vault y la ofensiva económica de Washington

El giro estratégico se profundizó hace apenas 48 horas, cuando Trump anunció la creación de una reserva estratégica de minerales críticos bajo el nombre Project Vault. La iniciativa combinará casi u$s1.700 millones de financiamiento privado con un préstamo de u$s10.000 millones del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank).

El objetivo declarado es garantizar el abastecimiento interno y evitar que la industria estadounidense quede expuesta a interrupciones en el suministro. La Casa Blanca busca, además, utilizar esta herramienta como ancla para una red de alianzas internacionales que asegure el acceso a estos recursos en el largo plazo.

Un acuerdo marco en discusión

Tras la participación de cancilleres y representantes de países aliados —entre ellos Argentina, Bolivia, India, Paraguay e Italia—, la cumbre podría concluir con la firma de un acuerdo marco orientado a coordinar políticas, inversiones y cadenas de suministro para contener la influencia china en el sector.

Más allá de los gestos diplomáticos, el foro pone en evidencia que los minerales críticos se han convertido en uno de los principales campos de disputa del poder global. Para Argentina, el desafío será traducir su participación en este tablero geopolítico en inversiones concretas, desarrollo productivo y mayor peso estratégico en un mercado que definirá buena parte de la economía del siglo XXI.