Aseguran que Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei e iría "a donde le digan"

El rumor se apoya en un posible viaje del Presidente a Londres y versiones periodísticas que indican que el líder de los Rolling Stones quiere conocerlo.

Mick Jagger estaría "dispuesto a ir a donde le digan" para conocer a Javier Milei.

Aunque no hay confirmación oficial, una versión periodística señala que Javier Milei viajaría a Londres en abril para tratar el tema Malvinas y avanzar en acuerdos bilaterales con el Reino Unido , en una agenda que además quedó atravesada por un rumor inesperado: Mick Jagger habría pedido reunirse con el Presidente argentino.

La versión comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y se apoya en un eventual viaje presidencial al Reino Unido que incluiría reuniones vinculadas a la relación bilateral y al histórico reclamo argentino por las islas. En ese marco, surgió un dato que mezcla política, rock e historia cultural.

Según afirmó Cristina Pérez en LN+, el líder de los Rolling Stones habría manifestado su interés en conocer personalmente a Milei y estaría dispuesto a hacerlo “donde le digan”.

De acuerdo con esa información, un empresario habría actuado como nexo informal entre el entorno del músico y la Casa Rosada. La respuesta atribuida al propio Presidente fue tan llamativa como reveladora sobre su admiración por el artista: “Parece que el tipo me ama, pero no sabe que él es mi máximo ídolo”.

Esta no es la primera vez que surge este rumor, ya que en 2024 algunas versiones ya especulaban con una posible reunión entre el legendario músico y el libertario, con el ex primer ministro británico Boris Johnson oficiando como vínculo entre ambos.

El Presidente argentino no ha ocultado nunca su fanatismo por los Rolling Stones, e incluso lo ha expresado en reiteradas ocasiones en su cuenta de X, donde ha definido al grupo como "la mejor banda de la historia". También compartió por dicha red social su experiencia viéndolos en vivo, con guiño especial al cantante: "Imposible olvidar ver a Mick Jagger salir desde la cobra cantando 'Tumbling Dice' del maravilloso 'Exile on Main St.' de 1972".

Además, Milei en su juventud integró una banda llamada "Everest", la cual -según el ahora mandatario- era "puro rock and rolling stones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/823952350595469312&partner=&hide_thread=false Documento fotográfico de mis tiempos como cantante de la banda Everest. Puro rock and rolling stones... pic.twitter.com/iKRlMQXOk8 — Javier Milei (@JMilei) January 24, 2017

El viaje de Javier Milei a Londres

Por ahora, no existe una agenda oficial confirmada ni voceros del Gobierno que validen el encuentro, aunque el rumor ganó volumen a partir de la posibilidad concreta de un viaje a Londres y de la conocida afinidad de Jagger con la cultura argentina, un vínculo que el músico ha mencionado en distintas oportunidades a lo largo de su carrera.

El viaje de Milei al Reino Unido había sido confirmado por el propio mandatario a The Telegraph en diciembre pasado, aclarando que sería "entre abril y mayo" del corriente año. En caso de concretarse, sería la primera visita de un presidente argentino a las islas en el siglo XXI. El último jefe de Estado en viajar fue Carlos Menem en 1998.