Prorrogan la intervención de Educ.Ar y extienden el proceso de reestructuración hasta 2027

La medida fue oficializada por decreto y busca completar la transformación de la sociedad anónima unipersonal. La Jefatura de Gabinete quedó habilitada para otorgar una última prórroga por un año más.

El Gobierno prorrogó la intervención de Educ.Ar Sociedad Anónima Unipersonal , la plataforma educativa oficial dependiente de la Secretaría de Educación , con el objetivo de finalizar el proceso de reestructuración iniciado en 2024. La medida extenderá la intervención hasta el 4 de febrero de 2027 .

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 82/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial , y lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger.

Según lo dispuesto, la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá la facultad de ampliar por última vez el plazo de la intervención por un año adicional, si así lo considera necesario. Esta extensión se suma a las ya establecidas por el Decreto Nº 117/2024 y la Decisión Administrativa N.º 4/2025 .

Desde el Ejecutivo argumentaron que la prórroga responde a la complejidad del proceso de normalización de Educ.Ar y de programas asociados, como Conectar Igualdad , lo que impidió completar la reestructuración durante el último año.

En ese sentido, advirtieron que el cierre anticipado de la intervención podría generar discontinuidades en la conducción , fragmentación en la toma de decisiones y un debilitamiento de los mecanismos de control y gestión . Por el contrario, sostuvieron que la extensión permitirá consolidar los cambios en marcha y asegurar una transición ordenada hacia un esquema de funcionamiento regular, sin afectar el interés público.

Cómo y cuándo comenzó el proceso de intervención de Educ.Ar

El proceso de intervención comenzó en 2024, luego de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 70/2023, que derogó la Ley N.º 20.705 y dispuso la transformación de las empresas con participación estatal en sociedades anónimas. En ese marco, el organismo pasó a denominarse Educ.Ar Sociedad Anónima Unipersonal.

Desde entonces, se avanzó en una serie de medidas orientadas a regularizar el funcionamiento y mejorar la eficiencia del área. Entre ellas, se destacan la aprobación y presentación de balances pendientes, la normalización de trámites societarios ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y la aprobación de un nuevo organigrama, con reducción de niveles jerárquicos y definición de áreas esenciales.

gemini aula clases educacion 2.jpg La reestructuración incluyó reducción de personal, reorganización del organigrama y regularización administrativa. Gemini IA

En materia de recursos humanos, el Gobierno informó que se implementaron dos planes de retiros voluntarios, lo que redujo la dotación a 172 personas. Según las autoridades, estas acciones permitieron reducir el gasto público, recuperar fondos adeudados y avanzar en el cumplimiento de estándares de integridad y transparencia.

Quién continuará a cargo de la intervención de Educ.Ar

La intervención continuará a cargo del ingeniero Gastón Mariano Martín, designado en noviembre de 2024. Su nombramiento se produjo tras el traslado del exinterventor Eduardo Roberto González a áreas vinculadas a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal.

Finalmente, el Ejecutivo informó que el proceso de reestructuración incluye la modificación del reglamento de compras y contrataciones, la elaboración de manuales de procedimiento y el desarrollo de un plan de generación de recursos propios, con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad financiera del organismo de manera autónoma.