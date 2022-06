Durísima respuesta de Javier Milei a Elisa Carrió por compararlo con Hitler: "Le faltan escrúpulos"

https://twitter.com/JMilei/status/1537521734135554048 Asi opera @juntoscambioar para ensuciar a sus adversarios.

Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora una de sus referentes.



CC: @DAIAArgentina



Elisa Carrió y una fuerte advertencia sobre Javier Milei: "Puede ser peor que Hitler" - https://t.co/oCsVMFn6R0 — Javier Milei (@JMilei) June 16, 2022

La exdiputada consideró que el economista libertario, que aspira a ser candidato al sillón de Rivadavia en 2023, "puesto como presidente puede ser Hitler o peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional ni templanza".

"Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad. Quizás podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema", fustigó Milei.

Desde la cuenta de La Libertad Avanza, el partido de Milei, también le contestaron a Elisa Carrió. En clave futbolera, afirmaron: "La señora Elisa Carrió apoyó a Néstor Kirchner en 2003. Esa mancha no se borra nunca más", y en el posteo incluyeron una foto de la referente de la Coalición Cívica junto a quien gobernó el país hasta 2007.