Jorge Fontevecchia le pidió al Congreso que sancione "una ley que penalice el negacionismo"

El empresario y fundador de Editorial Perfil consideró que es "una situación oportuna" para pedir una legislación contra quienes desconozcan lo ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983 y reveló: "En el pasado no hubiera imaginado que fuera necesaria, pero hoy sí lo pienso".

"Me gustaría pedirle a las autoridades, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, la imperiosa necesidad que penalice el negacionismo", dijo en su alocución, donde hizo hincapié en que "así como se aprobó la modificación de Ganancias, se podría aprobar rápidamente una ley" de tamaña importancia.

El periodista remarcó que Alemania inició ese camino en 2005, con una ley que condena a quienes niegan las atrocidades perpetradas por el nazismo. "Lo hizo 60 años después, probablemente porque al principio consideraron que no era necesario y luego, viendo el crecimiento que tuvieron las ideas extremistas y filo-nazis entendieron que era necesario", continuó.

Las declaraciones negacionistas de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel pusieron sobre la mesa el debate sobre la conveniencia de aplicar penas a quienes desconozcan las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los represores y genocidas en la década de los 70.

En el evento de relanzamiento de El Diario del Juicio, el periódico en el que se cubrió día a día cada uno de los sucesos ocurridos en el Juicio a las Juntas Militares, estuvieron presentes los jueces encargados de llevar adelante el proceso que condenó a los altos mandos militares.

Uno de ellos fue León Arslanian, quien habló sobre su participación y señaló: "Cuando comenzamos con el juicio, estábamos llenos de incertidumbres, dudas, inquietudes sobre que pasaría con esto que estábamos haciendo. No había un público enfervorizado pidiendo Justicia, había madres dolientes que pedían por justicia. Un gobierno que había tomado una valiente decisión. Raúl Alfonsín tuvo la valentía que no tuvieron otros, de enjuiciar al pasado, de no conformarse. El valor de la memoria, de la necesidad de la memoria, de la existencia de organismos".

Además, le agradeció a Fontevecchia por la cobertura realizada durante todo el juicio. "La garantía nuestra de que se creyese en la nobleza de los objetivos del juicio, era que se difundiese, que la gente pudiera apreciar que era lo que había pasado, para esto era necesario canales anchos de difusión, que estuvieron representados por la prensa. El Diario del Juicio traía no solamente un relato de las declaraciones, sino que también con una de opinión que ponían de resalto detalles que no podían trascender a la opinión publica sino fuera por la difusión del diario. Gracias a eso aparecieron nuevos testimonios".

Anteriormente, en declaraciones a Radio Perfil, el jurista se mostró a favor de votar una ley que penalice el negacionismo. Y al referirse a la candidata a vicepresidenta, Arslanian planteó que le llama "poderosamente la atención" que ponga en duda lo ocurrido porque "si hay algo donde sobra la evidencia es, justamente, en la causa donde se juzgaron las responsabilidades de las juntas militares".

"Hubo pruebas que además pudieron ser cotejadas por la audiencia, por quienes siguieron permanentemente cada jornada del juicio y se documentó en ese magistral aporte que fue 'El Diario del Juicio'. Es insólito caer en un negacionismo", objetó el jurista.