Jorge Macri al lanzar obras por inundaciones: "Nunca negaremos los efectos del calentamiento global"

El monto total de inversión para esta etapa implica el desembolso de u$s312 millones. Las próximas obras incluyen 25 kilómetros de nueva red hidráulica, con el cual se verán beneficiados 850.000 vecinos, según datos del gobierno porteño.

jorge macri iaef.jpg Jorge Macri presentó un nuevo plan hidráulico. IAEF

Jorge Macri anunció nuevas obras por u$s312 millones

Según Macri, "para diciembre de este año vamos a terminar las obras del Ramal del Cano en la Cuenca del Vega, el Ramal Yerbal en la Cuenca Sildañez y Acuña de Figueroa y Argerich Norte en la Cuenca del Maldonado. Pero además, arriba de estos 8 kilómetros queremos anunciar 25 kilómetros más de nueva red para los próximos 24 meses. Ya estamos mirando dos años hacia adelante en función del cambio climático".

Las inversiones, como anunció el jefe de Gobierno en conferencia de prensa, supondrán una inversión de 312 millones de dólares. Los proyectos serán financiados con los propios recursos de la Ciudad, a través de organismos internacionales o con ayuda de Aysa y el gobierno nacional.

"La infraestructura tiene que prepararse para esta realidad, no sólo relatar lo que va a venir. Es estar listos y es parte de una política ambiental integral, no es solo ver cómo canalizamos el agua, sino también ver cómo nos comportamos frente a este cambio climático", agregó el exintendente de Vicente López.

En la misma línea, Macri señaló que "en campaña siempre nos comprometimos mucho con el desarrollo del sur. Quiero además remarcar que al ramal Martidos y al Zuviría va a finalizar el sistema de Riachuelo y esto nos permite ampliar la red cloacal para mejorar la calidad de vida. Para nosotros no hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, miramos la ciudad como una sola. Vinimos a poner a los porteños y a sus preocupaciones en el primer plano".

Macri sobre los detenidos por disturbios en el Congreso: "No son manifestantes"

Macri, además, expresó su postura sobre los manifestantes que fueron detenidos por los disturbios en el Congreso de la Nación mientras se trataba la ley Bases y diferenció a los manifestantes de quienes confrontaron con las fuerzas de seguridad.

"No me voy a meter en las decisiones individuales de la Justicia, pero yo creo que quienes cometieron desmanes y agresiones en la última marcha no son manifestantes, son delincuentes. Había gente que llevaba combustible en sus mochilas, o una granada. Hubo gente que tenía un plan específico adentro y afuera del Congreso. Tenían como objetivo repetir lo que algunos sectores nombraban como el éxito de 2017", declaró.

Y agregó: "Cada caso de ahora en más lo sigue la Justicia, pero nosotros lo que si seguimos haciendo es entregar nuevas pruebas. El fiscal Stornelli en función de nuevas pruebas vuelve a pedir la detención de 14 de ellos. Si alguien fue detenido porque se había puesto violento en ese momento pero no fue parte de esos delitos de fuego o piedras, la Justicia tiene la tarea de dilucidarlo".