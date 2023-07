Jorge Macri anticipó que "va a haber conflicto" con los piqueteros si llega al Gobierno

En ese sentido explicó: "Yo sé que voy a tener conflicto con los piqueteros y ellos lo van a tener conmigo, porque el conflicto que yo no esté resolviendo se lo traslado al ciudadano ". Además agregó: "Gobernar muchas veces es resolver cosas en el marco del diálogo, pero a veces no. Hay un rol del Estado que es indelegable y que es garantizar el orden ", consideró el ministro de Gobierno porteño.

Macri sostuvo que para combatir los piquetes hay que "garantizar que desaparezca la intermediación de los planes sociales" y señaló como otro de ejes de su discurso que " los niños no puedan estar en la marcha , porque tienen que estar en la escuela o en casa".

Por último dijo que buscará dialogar: "Voy a plantearles: 'Miren, ustedes se quieren manifestar, lo pueden hacer por acá'. Y si no lo respetan, hacer cumplir la ley. Hay un desafío grande en volver a recuperar el orden en general y eso incluye el respeto de garantizar la circulación en la Ciudad de Buenos Aires. Y probablemente tenga muchos conflictos con los que no quieren respetar el derecho de los ciudadanos a circular".

"Queremos incrementar el patrullaje en moto en la Ciudad", aseguró Macri

En cuanto a la seguridad, Jorge Macri consideró que es uno de los principales problemas que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. "La gente que quiere estar mejor y más segura, en general", sostuvo.

Si bien afirmó que "hay muchos delitos considerados menores", reconoció que "generan un problema a la ciudadanía y los porteños quieren ver solucionados".

En respuesta a esta problemática, el precandidato a jefe de Gobierno dijo: "Queremos incrementar el patrullaje en moto en la Ciudad. Hoy tenemos muchos más policías patrullando de a pie durante el día y un patrullaje nocturno en autos. Durante el día el auto muchas veces llega tarde y el personal a pie queda lejos o lento, entonces la Ciudad tiene que ir rápida y agresivamente a un sistema de patrullaje en moto, que ha funcionado en otras ciudades".

Jorge Macri consideró que la expansión del subte es "impracticable"

Por otro lado, Macri se refirió a una de las propuestas de Leandro Santoro, el precandidato de UxP, y uno de sus principales rivales quien remarcó la importancia de ampliar la red de subtes.

Sobre esta iniciativa, Macri consideró: "Una urbe tan concentrada necesita más subtes, pero el país que nos va a dejar el kirchnerismo no nos va a permitir un nivel de endeudamiento tan mágico como plantea Santoro, quien debe vivir en un país distinto, porque hoy acceder al crédito internacional está prácticamente vedado y hacer una obra de ese tipo es imposible sin crédito internacional y a tasas muy bajas, porque si no la tarifa hay que ponerla a valores imposibles".

En la misma línea concluyó: "La propuesta de Santoro me parece una linda intención, pero impracticable. Ahora, que hay que extender la red, de esto no hay dudas, sobre todo hacia la zona sur de la Ciudad, que nos pide un desarrollo que hasta ahora no hemos logrado".