Jorge Macri anunciará nuevas inversiones para reforzar la seguridad en la Ciudad

El anuncio que tendrá lugar este jueves llega días después de un nuevo escape de presos de una comisaría porteña. El 9 de febrero seis detenidos se fugaron de la Alcaldía 6A tras reducir al personal policial y maniatar a uno de ellos. Dos de los prófugos fueron recapturados. Para las autoridades porteñas no se trató de una "fuga" sino que hubo negligencia e investigan posible connivencia.

El lunes pasado, horas después del hecho, Macri se reunió con la cúpula de la Policía de la Ciudad y exigió "cero tolerancia" con el personal deshonesto que "mancha el uniforme", lineamiento similar al del ministro de Seguridad Waldo Wolff, quien no dudó en señalar que el personal "de mínima cometió graves negligencias y de máxima está sujeto al secreto del sumario a investigación y en los próximos días se va a dilucidar. Hasta que se compruebe lo contrario no es una fuga".

La fuga de Caballito había tenido un antecedente cercano. El 24 de diciembre pasado 17 presos realizaron un boquete de aproximadamente 30 centímetros para darse a la fuga en el barrio de Liniers.

La crisis carcelaria que afecta a la Ciudad de Buenos Aires obligó al alcalde a remover a la cúpula policial a fines del año pasado. El jefe y subjefe de la fuerza, Pablo Kisch y Jorge Azzolina, fueron reemplazados por los Comisarios generales Diego Casaló y Carla Mangiameli.

Dos semanas después, a mitad de enero, presentó formalmente a las actuales autoridades de la fuerza porteña. “Con firmeza y decisión política seguimos fortaleciendo a la Policía de la Ciudad para cuidar a los porteños y a todos los que cada día vienen a trabajar, estudiar o visitarnos. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad: siempre será una prioridad para esta gestión”, expresó.

La Ciudad acelera los tiempos para finalizar las obras en Marcos Paz

El Presupuesto 2025 también contempla los fondos que se destinarán para la finalización de las obras de la cárcel de Marcos Paz, donde trasladarán presos porteños alojados en Devoto y en comisarias locales.

A principios de diciembre, Macri preadjudicó el último tramo de la obra para completar la construcción del complejo penitenciario. Mediante una publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura le otorgó a la empresa Criba el desarrollo del 30% restante de la cárcel federal.

El desembolso para el "Completamiento y finalización del Complejo Penitenciario Federal VII – Localidad Ricardo Gutiérrez, Partido de Marcos Paz – Etapa 4” será de $96.984.788.780,00. "Nos importa mucho más resolver que discutir. Y lo que tenemos que hacer es terminar la cárcel”, dijo el 8 de enero, durante una recorrida en la que supervisó la tareas.

“Hoy nuestras comisarías y alcaidías están llenas de detenidos por delitos federales: 9 de cada 10 detenidos no deberían estar ahí, sino cumpliendo sus condenas en cárceles como ésta. Las comisarías y alcaidías no son lugares de permanencia. Esto no sólo pone en riesgo a los policías y al personal, también afecta la seguridad y el bienestar de los vecinos”, señaló el alcalde capitalino.

La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas y tendrá una capacidad de alojamiento de 2.240 plazas. Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios (EPS) para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

Además contará con un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.

“La obra se había suspendido por la mala relación que había con el gobierno de Alberto Fernández, que nos complicó la vida porque no se llevaban los detenidos en las comisarías y en las alcaidías de la Ciudad. Ahora vamos a tener mayor capacidad para alojar detenidos y en un tiempo sacar la cárcel de Devoto, un anhelo del barrio y de toda la Ciudad”, sostuvo.