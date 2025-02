Ciudad denunció "graves negligencias" en la fuga de presos de Caballito e investigan si hubo connivencia policial

El Ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, adelantó que están investigando cómo se produjo el escape. "Para nosotros hasta que se compruebe lo contrario no es una fuga", dijo.

waldo wolff.jpg

“Para nosotros hasta que se compruebe lo contrario no es una fuga. Cuando hay negligencia o complicidad no es fuga porque alguien les permite que salgan”, señaló. “La enorme mayoría de nuestros policías trabajan de manera diligente. Cuando hay alguien que no lo hace incurre en una de estas causas de graves negligencias como las hubo. En caso de comprobarse responsabilidad, el fiscal actuará con temperamento”, agregó.