Jorge Macri celebró el primer año de gestión: "La Ciudad no es el botín de guerra de acuerdos políticos nacionales"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , brindó este jueves un discurso de cierre de año ante militantes del PRO en el que destacó hitos del primer período de gestión, apuntó contra los libertarios y envió un mensaje de cara a las elecciones legislativas. "Esta Ciudad no es moneda de cambio ni el botín de guerra de un acuerdo político nacional", remarcó.

En el Auditorio Belgrano, el alcalde capitalino celebró su primer año de gestión con un acto junto a militantes donde remarcó algunas cuestiones positivas de su mandato como así también marcó la cancha de cara al futuro. “La libertad es una palabra divina. Y me la pueden decir en los tonos que quieran. Pero la libertad sin contenido, sin razón de ser, es una palabra hueca. Para ser libre tenés que poder estudiar, para ser libre tenés que poder circular, para ser libre tenés que poder imaginar un futuro mejor que ahora. Eso es ser libre. No gritar, no gruñir sino darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Eso es libertad de verdad”, dijo.