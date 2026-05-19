Porteños sin obra social podrán atenderse gratis en el Hospital de Clínicas

El gobierno de Jorge Macri financiará la atención médica de los porteños sin obra social en el Hospital de Clínicas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , mediante un convenio con la UBA, financiará la atención médica de los porteños sin obra social en el Hospital de Clínicas. El acuerdo está destinado a aquellas personas que no tengan cobertura médica y se atiendan en ese Hospital.

Los servicios que estarán incluidos en la iniciativa son: guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivo fortalecer el sistema de salud de la ciudad, dando prioridad exclusiva a los porteños.

Organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores de la salud y pacientes realizarán este miércoles 20 de mayo una Marcha Federal por la salud pública en rechazo a los recortes del Gobierno nacional . La concentración principal será desde las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación , en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria busca visibilizar el impacto del ajuste sobre hospitales, centros de salud, programas de acceso a medicamentos y campañas de vacunación. Desde los sectores organizadores advierten que el deterioro del sistema sanitario afecta especialmente a las personas que dependen exclusivamente de la atención pública para acceder a controles, tratamientos y medicación.

Entre los principales reclamos aparecen el desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades en la provisión de medicamentos esenciales, demoras en la distribución de vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y el abandono de políticas vinculadas a la salud mental, en un contexto de creciente demanda.

Los reclamos de la Marcha Federal por la salud pública

Uno de los puntos centrales de la movilización será el reclamo por la situación del programa Remediar, que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales a través de centros de salud. Las organizaciones denuncian que su interrupción o debilitamiento afecta de manera directa a millones de personas que no pueden cubrir esos tratamientos por fuera del sistema público.