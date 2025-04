Jorge Macri valoró el acuerdo con el FMI y advirtió por la suba de la inflación

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , habló este domingo y señaló que el acuerdo del FMI "es muy importante" para darle "certeza a la economía". En declaraciones radiales, el funcionario además advirtió por la suba de la inflación , luego de conocerse el dato de marzo que marcó un repunte de los precios del 3,7%. "Los comerciantes están vendiendo poco y eso me preocupa", alertó.

“Yo creo que darle certeza a la economía es muy importante. Más allá de los datos macro, a mí lo que me preocupa es la economía del día a día, el tejido social de la clase media, de los comerciantes, del que labura. Y la inflación del último mes quebró esa tendencia a la baja que venía teniendo. Hay mucha inflación en alimentos", remarcó Jorge Macri.

jorge macri, manuel adorni, leandro santoro y larreta.png Elecciones en la Ciudad: Jorge Macri sale al ruedo para revalidar el poder del PRO en suelo porteño.

Por otra parte, Jorge Macri se mostró preocupado por la inflación, que subió tanto en la Ciudad como a nivel nacional, como así también opinó sobre el impacto de la salida del cepo cambiario. "Que se estabilice el dólar, que no haya un paso de ese valor de dólar a la inflación, al consumo, que se traduzca a lo concreto de mucha clase media que la está pasando mal. Los comerciantes están vendiendo poco y eso me preocupa. El laburante lo ve, la guita alcanza menos", expresó.

Elecciones 2025: Jorge Macri habló de las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza

Además del tema económico, Jorge MAcri analizó la campaña en la Ciudad, de cara a las elecciones del próximo 18 de mayo. En ese sentido, apuntó contra La Libertad Avanza (LLA), sobre las diferencias por las que no fueron juntos en las listas para los comicios.

“No puedo explicar la incoherencia del otro. Nosotros hemos sido responsables, priorizando el bien del país, de lo que la gente necesita, no sólo asumiendo costos difíciles, sino defendiendo. No entiendo posturas como la de Manuel Adorni en un spot diciendo que el Gobierno porteño contrató más gente de planta cuando eso es mentira, y ellos suelen ser muy rigurosos con los datos", manifestó el Jefe de Gobierno porteño.

"Desde que asumimos redujimos en más de 13.500 personas la cantidad de empleados, sobre todo políticos. No son ni maestros, ni policías, ni enfermeros, ni médicos, de hecho incorporamos más policías. Me preocupa cuando uno apoya la campaña en función de datos falsos: decir cosas que no son verdad de alguien que te ha apoyado tanto en lo nacional es raro”, dijo Macri en relación a las expresiones de Adorni, candidato de LLA en la Ciudad.

En cuanto a un posible acuerdo del PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri señaló: “Nosotros estamos dispuestos a buscar acuerdos en distintos lugares. Ese proceso lo lidera Mauricio Macri, que supervisa lo de la provincia. Si hay un acuerdo, es un acuerdo de partido. Ojalá se pueda encontrar".

Y concluyó: "A mí lo que me preocupa es que nosotros le demos aire al kirchnerismo. Yo lo que digo es, ¿quién ha sido el límite al kirchnerismo en las últimas nueve elecciones en la Ciudad? El PRO”.