Jorge Macri pidió la "liberación de los rehenes que Hamás mantiene secuestrados" durante evento de Janucá

Jorge Macri envía proyecto para suspender las PASO porteñas

El jefe porteño anunciará este viernes el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar otro aspecto del calendario electoral 2025: las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa porteña propone suspender su aplicación durante el próximo año. "Será solo una suspensión", enfatizaron a Ámbito.

Al tratarse de una reforma del Código Electoral, la ley exige un mínimo de 40 votos para su sanción, tal y como ocurrió con el debate que obtuvo Ficha Limpia en la última sesión del año. El proyecto no logró ser sancionado por apenas un voto: el conteo final arrojó 39 voluntades a favor, debajo de la cifra requerida.

Desde Ciudad aseguran que la suspensión de las primarias permitiría aliviar el calendario electoral para los porteños. Para ello deberán recurrir al apoyo de aliados y de opositores en la Legislatura. Dentro de los libertarios podrían encontrar apoyo teniendo en cuenta que en noviembre Pilar Ramírez presentó un proyecto similar que propone eliminar las internas, en consonancia con la propuesta de Milei en el Congreso. "Nosotros no queremos que haya PASO", dijo en aquel entonces.

En el bloque del PRO que responde a Bullrich se mostraron a favor de reformar el Código Electoral para modificar las primarias, aunque fueron por más. "Estamos a favor de suprimirlas", remarcaron. Mientras que el legislador de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, consideró al proyecto como "un acierto" ya que "los partidos tienen que resolver las internas, internamente".

"El argumento del costo no me parece significativo teniendo en cuenta que, al aprobarse con la Boleta Única de Papel y siendo que Ciudad vota con Boleta Electrónica y Papel, el costo no es tan sustantivo para alterar a partir de ese fundamento las reglas de juego. No obstante, siempre a favor de la eficiencia y de simplificarle la vida a los contribuyentes", añadió Santoro.

De todas maneras, para aprobar el proyecto el macrismo debería recurrir a opositores duros. De los 60 votos de la Legislatura, 18 pertenecen a Unión por la Patria y otros tres a la izquierda. Alcanzaría con que todos voten en contra para derrumbar el proyecto. Por lo tanto, para suspenderlas el macrismo deberá pescar en esa pecera.

La decisión de Jorge Macri de desdoblar y suspender las PASO es una jugada que por estas horas también analizan algunos gobernadores. Tal como contó Ámbito, algunos distritos se anticiparon y dieron pasos firmes para dejar sin efecto las PASO. Salta, por caso, eliminó las primarias con el aval de ambas cámaras de su Legislatura.

El gobernador Gustavo Sáenz firmó el decreto 689 por el que convocó a elecciones provinciales para el 4 de mayo de 2025, como había anticipado este medio. En tanto que su propuesta para suprimir las PASO logró una abrumadora mayoría, pues sobre los 60 miembros en Diputados sólo cuatro se expresaron en contra.