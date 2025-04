Jorge Macri se defendió de las críticas a su gestión: "En mi caja de herramientas tengo mucho más que una motosierra"

En medio de la campaña de cara a los comicios del próximo 18 de mayo, el jefe de Gobierno porteño se defendió de las críticas provenientes de La Libertad Avanza que exigen mayor " motosierra " en la Ciudad de Buenos Aires. "Seguramente corregir, pero me parece que la motosierra es un montón. Está agotado ese discurso. Tenemos el nivel de deuda más bajo de los últimos 9 años. La ciudad no tiene un problema macroeconómico, financiero, que es de alguna manera el gesto de la motosierra. Me parece que hay que seguir cuidándola y mejorándola. Dimos de baja más de 13.000 contratos, nombramientos, muchos de la política, en la Ciudad de Buenos Aires", aseguró en declaraciones con radio Mitre.

adorni karina milei motosierra caba

En cuanto al panorama electoral, el referente del PRO aseguró que desde el espacio tienen "muchas ganas de competir". "Es una elección de legisladores en la que, para esta segunda mitad de la gestión, vamos a necesitar proyectos de ley importantes como, por ejemplo, endurecer las penas de los trapitos, obtener el permiso de financiamiento para la Línea F y muchas obras relevantes. Queremos seguir haciendo lo que venimos haciendo desde el PRO hace 17 años, que es transformarla, y para eso hacen falta legisladores", explicó.

El jefe de Gobierno también destacó a la diputada Silvina Lospennato, quién encabeza la propuesta del PRO en la Ciudad. "Nuestra candidata Silvia Lospennato representa los valores deL PRO: tiene firmeza, honestidad es una luchadora por la transparencia; es la primera de su familia egresada de la UBA y ha construido su carrera, eso demuestra lo que el PRO es y lo que esta Ciudad le permite ser".

“Hemos sido el límite al kirchnerismo durante 19 años y hemos ganado 9 elecciones. De hecho, en la última elección, mi competidor más directo fue Leandro Santoro, y el límite al avance de Santoro fue el PRO, no fue otra fuerza política”, analizó sobre uno de sus principales contrincantes en la contienda electoral.

Jorge Macri defendió su gestión en la Ciudad

Luego de opinar sobre sus rivales electorales, Jorge Macri también hizo un repaso sobre su gestión y adelantó lo que vendrá tras las elecciones. Allí, destacó la importancia de obtener un buen resultado en los comicios para impulsar proyectos como "endurecer las penas de los trapitos u obtener el permiso de financiamiento para la Línea F".

En este sentido, el jefe de Gobierno ponderó el "orden" que impuso su gestión en la Ciudad. "Estaba muy desordenada la Ciudad en los dos últimos años de Larreta donde los manteros no se los levantaba y hoy ya no están más. Zonas como Once, Flores, toda la zona de Avellaneda, Parque de los Patricios, la calle Perete, zonas tomadas por los acampes, nosotros levantamos a los manteros y ahora no está más”.

Jorge Macri Centro Cultural San Martín.jpeg

Por último, también destacó la visión de su Gobierno sobre la cultura, tras lo que fue el anuncio de las obras sobre el Centro Cultural San Martín. "Creemos en invertir en cultura como la puesta en valor del Centro Cultural San Martín y además volver a llevar ahí a nuestro Manuel de Falla, que es una escuela de talentos musicales excepcional y que estaba itinerante por distintos lugares. Nosotros creemos en ese sano equilibrio del rol entre lo público y lo privado”.