Cuál es el saldo negativo de la SUBE hoy y para cuántos viajes alcanza

La Secretaría de Transporte anunció un nuevo aumento del 31,35% que afecta a 104 líneas de colectivo y prevé una actualización del 41,46% para marzo.

El saldo negativo permite a los usuarios viajar cuando el dinero disponible es insuficiente.

En febrero 2026, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía anunció un nuevo aumento en las tarifas de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Desde hoy, el pasaje de colectivo mínimo pasó a $650 y se espera otro ajuste para marzo, llevando el boleto a $700 .

Además, la tarjeta SUBE ajustó el saldo negativo que permite viajar sin crédito disponible, una opción que actúa como un "préstamo temporal" y evita que los pasajeros queden varados cuando no tienen fondos. A continuación, conocé los detalles.

A partir de este miércoles 18 de febrero, y a través de la Resolución 11/2026 , las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que operan en el AMBA experimentarán un aumento del 31,35% , que afecta a a más de 104 líneas . El boleto mínimo, que hasta ayer estaba en $494, se elevó a $650 .

A su vez, se prevé otro incremento del 41,46% para marzo 2026 respecto del valor actual.

Tarifas desde el 18 de febrero

0 a 3 km: $650 . Sin SUBE registrada: $1.033,50

. Sin SUBE registrada: 3 a 6 km: $724,09 . Sin SUBE registrada: $1.151,30

. Sin SUBE registrada: 6 a 12 km: $779,87 . Sin SUBE registrada: $1.239,99

. Sin SUBE registrada: 12 a 27 km: $835,71 . Sin SUBE registrada: $1.328,78

. Sin SUBE registrada: Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94

Tarifas desde el 16 de marzo

0 a 3 km: $700 . Sin SUBE registrada: $1.113

. Sin SUBE registrada: 3 a 6 km: $779,78 . Sin SUBE registrada: $1.239,85

. Sin SUBE registrada: 6 a 12 km: $839,86 . Sin SUBE registrada: $1.335,38

. Sin SUBE registrada: 12 a 27 km: $899,99 . Sin SUBE registrada: $1.430,98

. Sin SUBE registrada: Más de 27 km: $959,71. Sin SUBE registrada: $1.525,94

La Secretaría de Transporte anunció que mantendrá la Tarifa Social (55% de ahorro para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de ANSES, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados) y la Red SUBE (descuentos en combinaciones dentro de las dos horas y aplica a colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana).

sube.png Biblioteca ámbito.

Tarjeta SUBE: saldo máximo y saldo negativo

La tarjeta SUBE ofrece una opción que permite a los usuarios viajar cuando el dinero disponible es insuficiente, conocido como saldo negativo. Este crédito adicional se habilita automáticamente cuando el usuario no tiene fondos suficientes y se descuenta en la siguiente recarga.

Por ejemplo, si utilizaste $1.200 y en el próximo abono ingresás $2.000, tendrás $800 para trasladarte.

Según la nueva normativa implementada en 2026, el "préstamo" habilitado varía dependiendo del servicio utilizado:

Colectivos en todo el país: hasta $1.200 .

. Subte de la Ciudad de Buenos Aires: $1.200 .

. Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650 .

. Línea Urquiza: $480, mientras se modernizan los molinetes.

El saldo máximo permitido, por su parte, es de $40.000. El monto disponible se puede acreditar a través de la aplicación SUBE con tecnología NFC, en los colectivos mediante el sistema de "Carga a Bordo" o en las terminales automáticas.