Cuál es el saldo negativo de la SUBE hoy y para cuántos viajes alcanza

En febrero 2026, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía anunció un nuevo aumento en las tarifas de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Desde hoy, el pasaje de colectivo mínimo pasó a $650 y se espera otro ajuste para marzo, llevando el boleto a $700.
La Secretaría de Transporte anunció un nuevo aumento del 31,35% que afecta a 104 líneas de colectivo y prevé una actualización del 41,46% para marzo.
Además, la tarjeta SUBE ajustó el saldo negativo que permite viajar sin crédito disponible, una opción que actúa como un "préstamo temporal" y evita que los pasajeros queden varados cuando no tienen fondos. A continuación, conocé los detalles.
Nuevo aumento de transporte
A partir de este miércoles 18 de febrero, y a través de la Resolución 11/2026, las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que operan en el AMBA experimentarán un aumento del 31,35%, que afecta a a más de 104 líneas. El boleto mínimo, que hasta ayer estaba en $494, se elevó a $650.
A su vez, se prevé otro incremento del 41,46% para marzo 2026 respecto del valor actual.
Según el cuadro tarifario propuesto, estos son los nuevos precios:
Tarifas desde el 18 de febrero
- 0 a 3 km: $650. Sin SUBE registrada: $1.033,50
- 3 a 6 km: $724,09. Sin SUBE registrada: $1.151,30
- 6 a 12 km: $779,87. Sin SUBE registrada: $1.239,99
- 12 a 27 km: $835,71. Sin SUBE registrada: $1.328,78
- Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94
Tarifas desde el 16 de marzo
- 0 a 3 km: $700 . Sin SUBE registrada: $1.113
- 3 a 6 km: $779,78 . Sin SUBE registrada: $1.239,85
- 6 a 12 km: $839,86. Sin SUBE registrada: $1.335,38
- 12 a 27 km: $899,99. Sin SUBE registrada: $1.430,98
- Más de 27 km: $959,71. Sin SUBE registrada: $1.525,94
La Secretaría de Transporte anunció que mantendrá la Tarifa Social (55% de ahorro para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de ANSES, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados) y la Red SUBE (descuentos en combinaciones dentro de las dos horas y aplica a colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana).
Tarjeta SUBE: saldo máximo y saldo negativo
La tarjeta SUBE ofrece una opción que permite a los usuarios viajar cuando el dinero disponible es insuficiente, conocido como saldo negativo. Este crédito adicional se habilita automáticamente cuando el usuario no tiene fondos suficientes y se descuenta en la siguiente recarga.
Por ejemplo, si utilizaste $1.200 y en el próximo abono ingresás $2.000, tendrás $800 para trasladarte.
Según la nueva normativa implementada en 2026, el "préstamo" habilitado varía dependiendo del servicio utilizado:
- Colectivos en todo el país: hasta $1.200.
- Subte de la Ciudad de Buenos Aires: $1.200.
- Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650.
- Línea Urquiza: $480, mientras se modernizan los molinetes.
El saldo máximo permitido, por su parte, es de $40.000. El monto disponible se puede acreditar a través de la aplicación SUBE con tecnología NFC, en los colectivos mediante el sistema de "Carga a Bordo" o en las terminales automáticas.
