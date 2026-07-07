Reabren una revisión sobre el reconocimiento territorial de una comunidad mapuche en Chubut + Agregar ámbito en









El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas resolvió reabrir el expediente vinculado al relevamiento territorial de la comunidad Lof Familia Catrimán Colihueque, luego de un planteo presentado por propietarios de los terrenos alcanzados por la resolución dictada en 2023.

Archivo. El conflicto es por territorios ubicados en Chubut.

La Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dispuso la reapertura del expediente administrativo relacionado con el relevamiento territorial de la comunidad Mapuche Tehuelche Lof Familia Catrimán Colihueque, ubicada en Futaleufú, provincia de Chubut, para revisar el reconocimiento de ocupación tradicional efectuado en 2023. La medida fue oficializada este martes mediante la Disposición 4/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La decisión se adoptó tras la presentación de un recurso de reconsideración por parte de quienes se identifican como titulares dominiales y registrales de parte de las tierras relevadas. Según la resolución, los propietarios sostuvieron que el reconocimiento de ocupación indígena fue dictado "en violación del debido proceso administrativo y del derecho de defensa", al considerar que se basó en fundamentos "manifiestamente ficticios e inexistentes" y que durante el procedimiento no se les dio intervención.

La reapertura del expediente En ese marco, el INAI resolvió abrir la etapa de prueba y reabrir el expediente administrativo correspondiente al relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160, con el objetivo de verificar si existieron derechos vulnerados respecto de los titulares registrales y revisar los antecedentes y elementos que dieron origen a la Resolución 354/2023, mediante la cual se había reconocido la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad.

El conflicto gira en torno al relevamiento territorial de la comunidad Mapuche Tehuelche Lof Familia Catrimán Colihueque, ubicada en Futaleufú, provincia de Chubut. Redes En los fundamentos de la disposición, el organismo señaló que el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas tiene por finalidad identificar y delimitar los territorios ocupados por las comunidades indígenas, aunque destacó que el procedimiento no contempla la intervención de terceros ajenos a las partes durante las distintas etapas del relevamiento.

No obstante, la resolución sostiene que corresponde revisar el procedimiento debido a que podrían haberse omitido circunstancias objetivas y elementos fundamentales que, de haber sido considerados, habrían impedido relevar y georreferenciar parte del inmueble perteneciente a los propietarios que presentaron el recurso.

El INAI aclaró además que el relevamiento territorial no modifica la situación registral ni dominial de las tierras alcanzadas, aunque consideró que la reapertura del expediente resulta necesaria para brindar un mayor resguardo jurídico a todas las partes involucradas y garantizar el respeto de la legalidad, el derecho de propiedad y las facultades previstas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. La disposición también ordena notificar a la comunidad Mapuche Tehuelche Lof Familia Catrimán Colihueque, al representante del Consejo de Participación Indígena, a la Provincia de Chubut y al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural provincial, para que puedan aportar documentación e informes que serán incorporados al proceso de revisión del expediente.