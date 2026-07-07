Causa Cuadernos: se equivocaron de testigo y citaron a un homónimo

El tribunal citó a un testigo homónimo, y tuvo que pedirle disculpas. Ámbito

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó hoy el juicio por el caso “Cuadernos” con una situación insólita e inexplicable cuando comenzó a declarar el primer testigo. Citaron a un homónimo y el tribunal tuvo que pedirle disculpas.

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“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, aclaró el hombre. “Nadie me explicó nada, me llegó un whatsapp de que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto”.

El “testigo” explicó que preguntó de qué se trataba, pero aseguró que no le dijeron nada.

El diálogo con el presidente del Tribunal fue insólito: “¿Puedo aclarar algo?, dijo el ”testigo”. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo el hombre de 73 años. “Estuve tres días en DGI en 1979 y me fui”, agregó.

El presidente del Tribunal Oral, Enrique Méndez Signori tuvo que pedir disculpas e insistió en preguntar por qué no aclaró que no era él. Santos volvió a decir que había preguntado y que nadie le explicó.

“No hay ningún problema, le pedimos disculpas fue un error producto de un homónimo”, reiteró Méndez Signori.

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