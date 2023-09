José Mayans cargó contra Juntos por el Cambio: "Tener de candidata a Patricia Bullrich es no tener nada"

En una sesión cargada de cruces y chicanas entre los senadores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el oficialista José Mayans subió el tono del debate y se burló del espacio opositor. "Tener de candidata a Patricia (Bullrich) es no tener nada", disparó.

Mayans, durante su alocución en el Senado, respondió a las acusaciones por las parálisis de la Cámara alta y señaló que no se debió a una decisión del oficialismo sino de la propia oposición a raíz del escándalo de Lago Escondido.

"Por Lago Escondido no hicieron nada. Ni una sesión. La estrategia de ustedes fue no sesionar más porque para ustedes ya estaban en el Gobierno. Porque el que ganaba la interna de Juntos por el Cambio iba a ser el presidente de la Nación", dijo respecto de la percepción que sobrevolaba a la oposición en aquel entonces de cara a las PASO.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado, consideró el senador "y ahora se ve que, para que el radicalismo tenga de candidata a Patricia no tienen nada. Para tenerla a Patricia de candidata no tienen nada", continuó.

Críticas de Mayans a la Corte Suprema

El jefe del interbloque del Frente de Todos cargó contra la Corte Suprema por por haber resuelto el apartamiento de Figueroa. "La Corte, violando la Constitución Nacional, se toma atribuciones que la Constitución no les entrega. En ninguna parte dice que la Corte puede nombrar a un juez o destituirlo. Por una decisión administrativa bajan a una juez de la Cámara", cuestionó Mayans.

El senador apuntó contra las intervenciones del máximo tribunal y dijo que “lo único que le falta es la venta de pañales y bombachitas porque ya actúan en cualquier cosa". "Que tengan cuidado los del certamen del ‘Bailando por un sueño’ porque en cualquier momento le sacan a (Marcelo) Polino y se ponen ellos a opinar sobre el tema. Porque hacen cualquier cosa, ellos creen que pueden actuar en cualquier cosa”, sentenció.

En ese marco, varios senadores del oficialismo hicieron alusiones a que Juntos por el Cambio estaría en el tercer puesto de las preferencias de los argentinos de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre y lanzaron críticas sobre episodios sucedidos en la anterior gestión de Mauricio Macri.

Por su parte, los del bloque de JxC apelaron varias veces a críticas vinculadas a la inflación y los índices de pobreza e indigencia de la actual gestión de Alberto Fernández.