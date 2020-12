Diputados sanciona una nueva fórmula jubilatoria y se desactiva parámetro inflacionario macrista

Casaretto además señaló que si bien “hubo problemas -con la recaudación- en 2018 y 2019, y en 2020 con la pandemia, sabemos que la recaudación ya está aumentado por encima de la inflación”, y resaltó: “Creo que si la vacunación -por Coronavirus- que hoy -en referencia a ayer- comienza en la Argentina es exitosa, la recuperación puede ser más fuerte y más intensa y queremos que esos beneficios del crecimiento lleguen a los jubilados”. Según el diputado, la fórmula cristinista que estuvo vigente hasta 2017 “permitió mejorar el poder adquisitivo en un 26%”, mientras que la macrista “hizo que en 2018 y 2019 los jubilados y pensionados perdieran un 19% frente al poder adquisitivo”.

En tanto, para los opositores Juntos por el Cambio, el lavagnismo y la izquierda, el kirchnerismo logrará otro fuerte ajuste sobre el sector pasivo -miles de millones de pesos-, luego de un año de jubilaciones congeladas y criticadas subas por decreto. Para la votación, el Frente de Todos contaba -al igual que para iniciar la sesión, con el quorum justo- con la ayuda de peronistas que responden al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, la bancada ya más que aliada habitual del mendocino José Luis Ramón, los renovadores misioneros -casi oficialistas- y silvestres provinciales que blindaban el texto en cuestión, en una jornada tensa en ambas Cámaras del Congreso.

“Bajo la ley de movilidad suspendida todos los jubilados debieron haber recibido un aumento del 42% en sus haberes. Sin embargo, ninguno lo hizo, ningún jubilado recibió lo que correspondía por la ley. Recibieron entre un 35% los jubilados que cobran la mínima y hasta un 24% los que cobran el haber máximo del régimen general. Esto significa entre siete y 18 puntos menos de lo que correspondía por la ley”, advirtió el radical Alejandro Cacace, uno de los pocos legisladores que siguió de cerca el tema desde su inicio y rechazó cada embate del kirchnerismo durante los debates en comisión.

Cacace también dijo: “El concepto es el ajuste. Eso es lo que han venido a hacer a esta Cámara. El único motivo por el que se impulsa este proyecto es para ahorrar recursos, y se han ahorrado en el año 2020 la suma de $100.000 millones a partir de esta medida de la suspensión de la movilidad jubilatoria. Es por eso que no los ve usted acá a los jubilados festejando, sino que han venido los funcionarios de ANSES -que maneja la camporista Fernanda Raverta- para festejar el ajuste que están haciendo sobre los jubilados”.

Luego, el radical rechazó la estrategia de comparar las fórmulas macrista y la que se intenta reactivar, similar a la cristinista que se utilizó entre 2009 y 2017. En esa línea, apuntó: “Ellos proponen incluir la recaudación que prácticamente en ninguna parte del mundo se utiliza para ajustar los haberes de los jubilados. Proponen una recaudación que ha estado a la baja este año, pero que además si los salarios crecen más que la recaudación la ponen como límite, pero si la recaudación cae, ahí los hacen a los jubilados socios en las pérdidas de la AFIP como lo han hecho durante 2020”.

Por último, el legislador puntano agregó que no sólo al sector pasivo se afectará, sino también a “otros beneficiarios de programas estatales que reciben sus ingresos y que ajustan por la ley de movilidad”, como la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares, pensiones no contributivas, excombatientes de Malvinas, etcétera. Más tarde, la también diputada opositora Graciela Ocaña (Confianza Pública) replicó un argumento no escuchado hasta anoche por el oficialismo: “Podría volver a judicializarse el sistema previsional”.

En la previa de este debate, la Cámara baja aprobó la autorización para que el Presidente pueda ausentarse del país durante 2021 por viajes de Estado, y un acuerdo con el Gobierno de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo.

Rechazo

El kirchnerismo bloqueó ayer el pedido del diputado Rubén Manzi (Coalición Cívica) para apartarse del reglamento de la Cámara baja -se necesitaban tres cuartos de los votos- para tratar los proyectos que solicitan la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, para que dé información sobre la adquisición de las vacunas contra el Coronavirus.

Regreso en enero

El titular de Diputados, Sergio Massa, confirmó ayer en el recinto que en la reunión de Labor Parlamentaria de anteanoche se definió volver al recinto el 20 de enero -ya en período extraordinario- para votar la prórroga de la ley de Biocombustibles, que ya cuenta con la aprobación del Senado y vence en mayo de 2021.

La iniciativa no se encuentra en el temario que envió el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, aunque dicha situación se saldaría en los próximos días. De hecho, durante la tarde de hoy, Massa se verá con Alberto Fernández y recibirán juntos a más de 60 legisladores oficialistas de manera presencial -el resto, por plataforma virtual- para hacer una balanza del año en el ámbito del Congreso.