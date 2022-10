Ganancias al Poder Judicial: jueces denunciaron en Diputados que es "inconstitucional"

En vísperas de la sesión que se llevará adelante mañana, los integrantes del Poder Judicial "se abroquelaron" en la comisión presidida por Carlos Heller para evitar que este martes en la sesión especial prevista en la Cámara baja se mantenga en la redacción esa reforma que eliminaría un privilegio histórico del que gozan jueces, funcionarios y empleados de la Justicia y los ministerios públicos fiscales.

"Estamos abroquelados todos los integrantes del Poder Judicial. Quiero remarcar la uniformidad en cuanto a la opinión que se ha gestado", comenzó el presidente de la AMJN, Marcelo Gallo Tagle, al comienzo de la reunión, marcando que el reclamo no era a título personal sino de carácter corporativo.

Según dijo, "desde lo legal no es tolerable, correcto o adecuado" modificar un impuesto en una ley de Presupuesto, y al respecto citó el artículo 20 de la ley de Administración Financiera.

"Somos conscientes que en algún Presupuesto alguna de estas cuestiones ha sido incluida. Pero creemos que no justifica seguir insistiendo en el mismo error", consideró.

El principal argumento que Gallo Tagle esgrimió para posponer el cambio el Ganancias tiene que ver con lo que presentó como "la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y todos los integrantes del poder Judicial", según lo establecido por la Constitución nacional.

Aclaró que "no hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar el impuesto a las Ganancias" pero instó a "regularlo de alguna manera que no afecte el artículo 110 de la Constitución".

"Nosotros estamos conscientes de que lo que se aspira con la propuesta de esta norma. Creemos que no serían las vías adecuadas. No estamos sosteniendo que ningún juez deba pagar Ganancias sino preservar el respeto a la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo. Esto fue absolutamente apresurado. Lo ideal sería tener un espacio de trabajo donde podamos evaluar las formas de evaluar esta situación", agregó.

Deuda con la sociedad

El juez nacional en lo Civil reconoció que se trata de "una deuda que el Congreso tiene con la sociedad" pero reclamó avanzar en ese sentido "de una manera adecuada y conversada", evitando todo tipo de pelea y confrontación".

Al tomar la palabra, el diputado del Frente de Todos Itai Hagman aclaró que "no se está afectando la remuneración sino que se está legislando sobre el tributo" de Ganancias, por lo cual impugnó el argumento sobre el supuesto avance en la intangibilidad de los salarios de integrantes del Poder Judicial.

Por su parte, Heller pidió poner sobre el tablero el "calibramiento de las prioridades", y precisó que el 70% de esos recursos que se generarán tendrán como destino "el incremento del presupuesto de becas para jóvenes en capacitación y estudio y el resto del 30% para fuerzas de seguridad".

Además, detalló que "lo que se deja de percibir en un año por el aporte al impuesto a las Ganancias del sector judicial es equivalente a lo que le entró a la AFIP en nueve meses por el impuesto PAIS".

Todo indica que pese a la presión del lobby judicial para postergar los cambios, el dictamen no sufrirá modificaciones en ese aspecto y será votado mañana en esos términos.

En el 2017 se estableció por ley el fin de ese privilegio para jueces e integrantes del Poder Judicial pero exclusivamente para quienes fueran nombrados con posterioridad a la sanción de aquella norma. Ahora se haría extensivo a todos los funcionarios y personal del Poder Judicial, independientemente de cuando hayan iniciado sus funciones.

La sesión fue convocada a las 12:30 y se espera una jornada muy larga de exposiciones que culminaría en la madrugada del miércoles.