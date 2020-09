Losardo: "Si la Corte habilita el per saltum y decidiera que los jueces sigan en sus lugares sería un escándalo"

“La decisión de definir esto en un per saltum es inesperada, pero es lo que decidió el doctor Rosenkrantz”, sostuvo Losardo a propósito de la convocatoria del presidente de la Corte a sus pares. Si bien manifestó su sorpresa ante tal decisión, dejó en claro que desde el Gobierno esperan “que sea conforma derecho”.

Sin embargo, sostuvo que “si habilita el per saltum y decidiera que sigan en sus lugares sería un escándalo porque esto habilitaría lo que no se quiere hacer, que es que el Ejecutivo traslade jueces”. Por eso, pidió que sea resuelto con tiempo y sin presiones: “Me gustaría que lo decidan con tranquilidad y sin presión, al revés de lo que están viviendo por parte de los opositores”.

Respecto de la decisión de la Corte, sostuvo que es un resultado incierto y enfatizó que desde el Gobierno no tienen diálogo con los magistrados sobre el tema en cuestión. "No sé qué fallo va a salir porque nosotros no tenemos mesa judicial. Nosotros no sacamos jueces porque si fuera así, sería muy fácil para el presidente", dijo, en alusión a la llamada "mesa judicial M" del Gobierno de Mauricio Macri.

A propósito de las presiones recibidas por el expresidente de la Corte y actual miembro del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien en las últimas horas sufrió un escrache en la puerta de su domicilio, Losardo sostuvo que se trata de algo “realmente llamativo y preocupante”. “Lo llamé para solidarizarme y me dijo que tenían identificadas a las personas, que eran militantes de Cambiemos. Estaba preocupado. No es la metodología el escrache”, añadió.

A su vez, criticó el rol de la oposición al señalar que "tergiversan las normas y confunden" y dijo que desde el Gobierno buscan "reordenar traslados y darles marco constitucional, pero resulta que estamos atacando la república". "Los funcionarios y los exfuncionarios tienen la obligación de decir la verdad. No podemos caminar en un sendero de violencia, escrache, mensajes encriptados", concluyó.