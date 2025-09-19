Junto a intendentes, Axel Kicillof encabezó un encuentro para trazar el segundo tramo de la campaña de Fuerza Patria

Casi un centenar de candidatos y dirigentes bonaerenses se encontraron para insistir en el esfuerzo proselitista. Se conocieron los primeros spots de campaña.

En simultáneo al lanzamiento de la campaña peronista en la ciudad de Buenos Aires , el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con intendentes y dirigentes de Fuerza Patria para tratar de consolidar en los comicios nacionales el resultado que obtuvo en el sufragio local. En las elecciones del 26 de octubre, la provincia de Buenos Aires renueva 35 bancas para la Cámara de Diputados.

El encuentro ocurrió en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada y, según remarcaron desde la organización, su pretensión fue "delinear y puntualizar los objetivos del último tramo de la campaña electoral". Es por eso que la reunión contó con decenas de intendentes peronistas, candidatos, funcionarios de la gestión provincial y referentes de los espacios que integran la alianza Fuerza Patria.

“Acá nadie se desmoviliza", pidió Axel Kicillof en el encuentro. “Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires”, señaló.

Además, el primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana, intervino para señalar que “no estamos enfrentando a un adversario menor , sino a un Gobierno de ultra derecha que vino a destruir los derechos conquistados por nuestro pueblo”.

Fuerza Patria estrenó spots de campaña en la provincia de Buenos Aires

Bajo el lema "Sumar fuerzas para defender el futuro", Jorge Taiana lanzó una serie de videos de campaña impulsando su candidatura como cabeza de la lista legislativa de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

Su spot inaugural recuperó el enojo de Javier Milei con una periodista televisiva en 2019, junto a imágenes del accionar policial represivo durante movilizaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En contraste, se escucha su voz: "¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes; de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para representar los sueños de millones de argentinos". "Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei", remata.

En el segundo video, se lo puede ver a Taiana junto a funcionarios y dirigentes bonaerenses en el tramo sin finalizar que uniría el Camino del Buen Ayre con La Plata. "Hoy estuvimos frente a un monumento de inutilidad, inoperancia y abandono del Gobierno de Milei. A la autopista General Perón solo le restan cinco kilómetros para terminarla. Es una obra fundamental para la conexión de los bonaerenses y su producción. Sin obra pública no hay desarrollo posible", plantea el candidato.