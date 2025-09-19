Axel Kicillof encabeza encuentro con intendentes bonaerenses para reforzar la estrategia electoral







El gobernador mantiene un encuentro con los jefes peronistas de cada distrito. Se define el rumbo para el tramo final de la campaña.

Axel Kicillof encara el tramo final de campaña junto a intendenets peronistas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a los 82 intendentes peronistas y a todos los sectores de Fuerza Patria a una cumbre política en Ensenada. Tras la victoria en las elecciones provinciales, el mandatario local busca reforzar la estrategia política y fortalecer la campaña para las legislativas del 26 de octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este marco, la cita será este viernes desde las 13.30 en el camping del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA).

Como contó Ámbito, el desafío es sostener el envión y replicar la estrategia que ya demostró eficacia en esa contienda. “La gente que nos acompañó en septiembre volverá a elegirnos porque está con ese impulso. El ánimo cambió: hay más expectativas con nosotros y más rechazo hacia Milei”, describieron desde el entorno del mandatario a este medio.

Tras la victoria electoral, el mandatario provincial recorrió varios distritos y se mostró con candidatos nacionales en distintas actividades. En el ámbito bonaerense confirmaron a este medio que habrá más presencia de los candidatos de la lista nacional que encabeza Jorge Taiana y que acompañan en los lugares más destacados la renovadora Jimena López y el dirigente social Juan Grabois.

Axel Kicillof Axel Kicillof se mete de lleno en el tramo final de la campaña de cara a las elecciones de octubre. Mariano Fuchila

Kicillof lidera campaña y muestra hiperactividad de cara a octubre El gobernador brindó varias entrevistas en los últimos días, al tiempo que dijo presente el miércoles de la marcha en las inmediaciones del Congreso en apoyo a la ley de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. También participó el martes de la movilización para conmemorar la Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata que se realiza todos los 16 de septiembre. En la misma línea, participó de una reunión del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que se llevó adelante en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata. Allí difundió una foto con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y su par del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Tapia tiene vinculación directa con el gobierno bonaerense. Es el presidente del directorio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que gestiona la recolección de residuos de 45 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires. “Un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof, el masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino”, escribió Tapia en su cuenta de Instagram.