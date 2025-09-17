Claudio Tapia presentó junto a Axel Kicillof el masterplan para modernizar el Estadio Único de La Plata







Según lo expresado por la AFA, el proyecto busca "devolverle el brillo al estadio Diego Armando Maradona” y "jerarquizar al fútbol argentino".

Axel Kicillof junto al Claudio Tapia en la presentación del masterplan para modernizar el Estadio Único de La Plata.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, compartió en sus redes sociales la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”, un proyecto que, según sus palabras, representa un paso clave en la jerarquización del fútbol argentino.

“Un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof, el masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino”, escribió Tapia en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”.

En el cierre de su mensaje, el titular de la AFA agradeció al intendente de La Plata, Julio Alak; al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; y al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, además de reconocer el trabajo de las autoridades municipales, los representantes de los clubes y los miembros del Comité Ejecutivo que participaron de la jornada.

La AFA retrató el encuentro en Instagram La publicación estuvo acompañada por tres fotografías que ilustraron el encuentro. En la primera, se observó a dirigentes del fútbol argentino en una de las tribunas del estadio, con Tapia y Kicillof en el centro.

En la segunda, Tapia posó junto al gobernador con una placa de la AFA, acompañado a un costado por Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, y en el otro por Diego Milito, presidente de Racing. En la tercera, Tapia y Kicillof se fundieron en un abrazo, transmitiendo la alegría del momento. "Postales de una jornada histórica para el fútbol argentino", definió la cuenta oficial de la AFA en la descripción de la publicación que difundió las imágenes.