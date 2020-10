Fuego amigo: Elisa Carrió apuntó contra los errores graves de los líderes de Juntos por el Cambio

Carrió sostuvo que "Juntos por el Cambio y algunos de sus liderazgos cometen errores estratégicos graves" y agregó: "La situación del país y del peso es de una gravedad inusitada. Estamos sin moneda nacional. Y todos parecen pensar en las elecciones y no en los problemas que van a acaecer en poco tiempo".

https://twitter.com/elisacarrio/status/1317510127126274049 "LA REINVENCIÓN DE LA ARGENTINA REPUBLICANA"

Sobre la unidad de todos los argentinos. Un beso enorme y ¡FELIZ DIA DE LA MADRE!

"Es hora de que nos demos cuenta de que el déficit fiscal no se consigue con suba de impuestos sino con baja generalizada de impuestos y legalización de todas las actividades. Y es necesario no partir la Argentina, no queremos ser Trump ni Venezuela", subrayó la dirigente.

Carrió mostró en el video un ejemplar de su libro "La Reinvención de la Argentina Republicana" y deseó que "ojalá lo pueda leer algún político, tanto del Gobierno como de la oposición, por la unión de los argentinos y por la reinvención de una república".