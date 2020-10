Polémica y repudio por tuit de diputada cordobesa sobre "los Falcon verde" y Grabois

De Ferrari, representante de Juntos por el Cambio en la Legislatura de Córdoba, exdiputada nacional y vicepresidenta de la UCR de esa provincia, emitió ese mensaje en un hilo por Twitter, pero luego lo borró e intentó aclarar la situación.

"Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes (sic) para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?", se preguntó la parlamentaria inicialmente a media tarde.

Y agregó: "Para que se entienda, la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que se vuelva".

Pero horas después, y tras cosechar repudios por sus dichos, escribió en la misma red social: "Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello".

También había dicho que "si siguen poniendo tanto esfuerzo, algunos funcionarios en patrullajes ideológicos con toda la fuerza del estado a su disposición, sin hacer valer la ley y avasallando al Estado de Derecho, van a ser cada vez más parecidos a los dictadores del 70 y de Venezuela. Atrasan demasiado".

Esas afirmaciones fueron repudiadas en las redes sociales, por ejemplo por el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien después de recordar que a sus padres y a un hermano los secuestraron en un Falcon verde y "aún están desaparecidos", inquirió "si su pregunta no es una expresión de deseo".

"Ojalá que no, usted está en una banca elegida por el pueblo y la democracia", advirtió el exfuncionario.

Por su parte, la legisladora cordobesa peronista Nadia Fernández respondió que el tuit de De Ferrari "ofende al cuerpo legislativo en su conjunto" y que "son lamentables estos dichos que reivindican delitos de lesa humanidad".