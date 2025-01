Karina Milei desembarca en Mar del Plata y escala interna con el PRO de Mauricio Macri

Menem no tiene descanso este verano. En su rol de vicepresidente de LLA a nivel nacional deberá, además de hacer campaña en la costa atlántica, supervisar el encuentro que Guillermo Francos anunció para este martes junto a los jefes de bloque aliados para repasar el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias donde se incluyeron proyectos sensibles como la eliminación de las PASO, ficha limpia y hasta los pliegos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación .

En el marco de la consolidación nacional de LLA como partido a nivel nacional, las autoridades partidarias (Karina Milei y Martín Menem) arribarán a Mar del Plata "para encabezar una serie de actividades destinadas a fortalecer la presencia del partido en la región, de cara a las elecciones legislativas de 2025", se anunció a través de un comunicado. La jornada iniciará con un encuentro liderado por Karina Milei, presidente de LLA, quien se reunirá con referentes juveniles y militantes locales "para intercambiar ideas y estrategias que promuevan los principios de libertad y prosperidad en la provincia".

A su vez, Martín Menem ofrecerá una conferencia de prensa junto al titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. El encuentro con los medios se realizará el lunes 13 de enero en el Hotel Iruña, Diagonal Alberdi Sur 2270 a las 19.10, donde se presentarán las propuestas y objetivos para Mar del Plata y el resto del país

Cerco al PRO

La visita a Mar del Plata, donde gobierna el intendente del PRO, Guillermo Montenegro, se enmarca en una serie de recorridos que las autoridades nacionales de LLA han realizado por diversas provincias, como Misiones, Salta, Neuquén, Córdoba, Chaco y Corrientes, con el propósito de consolidar la estructura partidaria en todo el territorio. En cada destino, Milei y Menem han destacado la importancia de "combatir a la casta" y promover la "batalla cultural" que permita "instalar definitivamente la libertad en el país".

Uno de los referentes libertarios en Mar del Plata, que viene en realidad de Unión por la Patria, es el diputado provincial Alejandro Carrancio, quien ahora pasará a encabezar el Inprotur bajo las ordenes de Daniel Scioli. El dirigente fue acusado durante la campaña 2023 de pedir 30 mil dólares a cambio de candidaturas en las listas de La Libertad Avanza. “Me veo en la obligación moral de negar categóricamente esos injuriosos dichos”, respondió en su momento.

María Laura Montenegro, candidata a concejala de Villa Gesell por Movimiento de Integración Federal (MIF), fue quien apuntó en su miento contra Carrancio. En diálogo con el diario Perfil declaró: “Veníamos de una reunión con Milei y el Partido Demócrata. En Ruta 2 nos cruzamos con Alejandro Carrancio. Estaba Julio Kuchinsky (candidato a intendente por MIF) hablando del armado y yo me fui al baño. Nosotros veníamos costeando todo de nuestro bolsillo, como el local partidario, la publicidad y demás. Ahí me lo cruzo y Carrancio enojado me dice que para tener un lugar en el espacio teníamos que darle 30 mil dólares”.