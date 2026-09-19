Karina Milei pegó el faltazo en San Pedro, pero Sebastián Pareja intentó apuntalar el armado de La Libertad Avanza en PBA: "Fuerza" + Agregar ámbito en









El oficialismo acelera varias recorridas en el distrito más populoso del país de cara al 2027. Aspira a dar el batacazo y ganar la gobernación.

Sebastián Pareja junto a los dirigentes violetas del distrito. @SPareja_

El armador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, no pudo contar este sábado con la presencia de Karina Milei en la inauguración del local partidario en San Pedro. El dirigente admitió que era "una posibilidad", pero la agenda de la presidenta a nivel nacional del partido lo impidió. En un acto más pequeño de lo esperado, arengó a la militancia y auguró un gobierno libertario en la ciudad y la provincia. "Fuerza", pidió a los bonaerenses.

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El viernes estalló una crisis en la Quinta de Olivos cuando el Presidente ordenó el despido de todos los empleados y encargó a Casa Militar la seguridad de la residencia. Karina Milei se encontraba abocada a superar la crisis y ordenar el lugar clave del poder libertario. Es probable que haya delegado en uno de los hombres de su mayor confianza la inauguración en San Pedro.

Pareja viene realizando varias recorridas en la Provincia de cara al 2027, donde LLA aspira a dar el golpe y quedarse con el distrito más importante del país, clave para la reelección de Javier Milei. El jueves el Presidente y su hermana Karina visitaron Bahía Blanca en el sur de la provincia. Fue una jornada más lúcida donde el mandatario pudo mostrar un encuentro con una cuadra completa de militantes que lo vitorearon. A esto se suma una recorrido en vehículos donde cosechó varios saludos.

"La Argentina del presidente Milei es una Argentina próspera, pero si la provincia no se sube a ese tren, la República Argentina va a quedar a medio camino porque (Buenos Aires) representa el 37 % del electorado y el 50 % de la producción interna", pidió Pareja.

Actualmente, San Pedro es gobernada por Cecilio Salazar de Unión por la Patria. Transita el tercer mandato consecutivo hasta 2027. Pareja le pegó fuerte, al estilo libertario. Calificó de "desastre" la gestión y arengó para votar a un libertario para comandar el municipio.

Milei recorrió Bahía Blanca y destacó inversiones por u$s3.000 millones bajo el RIGI El presidente Javier Milei recorrió este jueves las instalaciones de Compañía Mega S.A. en Bahía Blanca, donde conoció los planes de expansión de la empresa y las inversiones previstas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Durante su visita, también sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía proyecta construir una planta de producción de urea. Compañía Mega, dedicada al procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, prevé invertir u$s365,4 millones para ampliar su capacidad productiva y fortalecer sus exportaciones de hidrocarburos. El proyecto fue incorporado al RIGI y contempla una expansión de la capacidad de procesamiento del 27%. La inversión tendrá impacto en cuatro provincias, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, y se estima que permitirá generar unos 770 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.