Lionel Scaloni renovó la lista de la Selección con varias sorpresas del fútbol local

El entrenador sumó nueve futbolistas para enfrentar a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Entre las novedades aparecen seis jugadores del torneo argentino y tres que actúan en el exterior.

Scaloni convocó a seis jugadores del fútbol argentino y tres que actúan en el exterior.

Lionel Scaloni amplió la convocatoria de la Selección argentina para los próximos tres amistosos e incorporó nueve jugadores a la nómina inicial. La principal novedad fue la presencia de seis futbolistas del ámbito local , entre ellos jóvenes de Boca, River y Estudiantes.

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Los nuevos convocados del fútbol argentino son Leonel Flores , de Boca; Tomás Palacios , de Estudiantes; y Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada , todos de River.

También fueron incluidos tres jugadores que desarrollan sus carreras en el exterior: Equi Fernández , actualmente en Bayer Leverkusen; Santiago Simón , de Toluca; y Valentín Gómez , defensor del Betis. De esta manera, la lista quedó conformada por 37 futbolistas .

La Selección afrontará una triple fecha de amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín , con partidos programados en Córdoba y la ciudad de Buenos Aires.

Entre las apariciones más destacadas se encuentra Leonel Flores , delantero de 19 años que se consolidó rápidamente en Boca. El juvenil debutó en Primera durante julio y acumula 15 encuentros oficiales, con dos goles y dos asistencias.

Otra de las sorpresas es Tobías Andrada, mediocampista surgido en Vélez y transferido recientemente a River. Desde su llegada al conjunto de Núñez disputó ocho partidos y convirtió un gol.

También aparece Tomás Palacios, cuyo pase pertenece al Inter de Milán y se encuentra cedido en Estudiantes. El defensor ya había sido observado por el cuerpo técnico nacional y formó parte de convocatorias anteriores.

Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez son los tres convocados que juegan en el exterior.

La AFA aclaró que Flores y Palacios entrenarán en el predio de Ezeiza, aunque serán liberados para disputar los compromisos de sus respectivos clubes. Una vez concluidos esos encuentros, volverán a incorporarse al seleccionado.

La convocatoria de Santiago Simón representa otro regreso. El exjugador de River, que actualmente se desempeña en Toluca, había participado de entrenamientos con la Selección en 2021, pero desde entonces no había vuelto a ser citado.

Por su parte, Nicolás Otamendi solamente estará disponible para el encuentro del 6 de octubre, al igual que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Cuándo juega la Selección argentina

El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el equipo se trasladará a Buenos Aires para disputar dos partidos en el estadio Monumental. El sábado 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso, mientras que el martes 6 cerrará la ventana internacional ante Benín.

Ese último encuentro tendrá un significado especial debido a que Lionel Messi y Nicolás Otamendi tendrán su despedida formal de la Selección argentina, luego de anunciar el cierre de sus ciclos en el combinado nacional.

Los amistosos también servirán para que algunos integrantes del plantel cumplan las sanciones impuestas por la FIFA después de los incidentes ocurridos en la final del Mundial ante España. Thiago Almada y Enzo Fernández deberán cumplir una fecha, mientras que Leandro Paredes y Nahuel Molina afrontan castigos más extensos.

La lista completa de la Selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Tomás Palacios, Valentín Gómez y Nicolás Otamendi.

Mediocampistas: Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Santiago Simón, Equi Fernández, Tobías Andrada y Thiago Almada.

Delanteros: Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Leonel Flores.