Karina Milei protagonizó el debut libertario en Tucumán con acto propio

La Libertada Avanza se consolida en Tucumán y aunque todavía no culminó con el proceso legal para su constitución como partido, concretó un acto en un club de la capital, encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Más allá de la buena relación institucional con la gestión de Osvaldo Jaldo, queremos construir una alternativa política fuerte, que pueda ser de gobierno", señaló a Ámbito el vicejefe de Gabinete, el tucumano Lisandro Catalán , que formó parte de la comitiva que acompañó a la hermana del presidente.

"Que nos digan que no vamos a poder porque no tenemos experiencia porque Lionel Scaloni tampoco era experimentado como DT y sacó campeón a la Selección. El presidente Milei tampoco tenía experiencia y está logrando terminar con la inflación", indicó Menem. "Les pedimos a todos los gobernadores que incorporen la boleta única y ahí van a saber lo que es La Libertad Avanza", cerró, en clave de estrategia electoral para el año próximo.

Catalán , a su turno, arengó a los asistentes y dijo: "hoy es un día histórico para los tucumanos porque damos el puntapié inicial que será precioso para el futuro de los argentinos. Lo que estamos haciendo desde la Presidencia de la Nación para sacar a la Argentina de la pobreza es lo que queremos hacer para Tucumán". "La llegada a la Presidencia no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. Les propongo que trabajemos juntos incansablemente, que seamos generosos con los miembros de otras fuerzas políticas y que invitemos a otros dirigentes para trabajar juntos y sacar adelante a la Argentina", concluyó.

Karina Milei, también presidenta de LLA a nivel nacional, leyó gran parte de su discurso, en el que señaló que "durante años las ideas de la libertad fueron mala palabra, hoy tenemos cada vez más defensores de esas ideas a lo largo y a lo ancho del país. Dimos el gran paso ganando la presidencia pero el camino aún es largo. El modelo de la casta sigue vivo y es necesario erradicarlo para devolverle la libertad a los argentinos".

Antes de culminar con sus palabras, interrumpidas en dos ocasiones al grito de "libertad, libertad, libertad" y "la casta tiene miedo", manifestó: "no podemos dormirnos en nuestros laureles, nuestra sed de cambio tiene que ser más fuerte que la resistencia de ellos al cambio y para eso hay que trabajar, hay que caminar, hay que convencer, para llenar el Congreso de representantes que defiendan la libertad. Lo que está en juego es el futuro de todos nosotros, nos toca a todos ayudar al Presidente, a tomar la antorcha de la libertad y llevarla a cada rincón del país". El club no estuvo lleno, como algunos de los organizadores esperaban, de acuerdo a preguntas de este medio, aunque mostró una importante presencia de simpatizantes.

Reuniones

Un día antes del encuentro en el club Central Córdoba, Catalán llegó a Tucumán y mantuvo una serie de reuniones en un hotel frente al Parque 9 de Julio. Entre ellos, con la incipiente dirigencia local de LLA, que coordinan el legislador provincial José Macome y el apoderado provincial del partido, Matías Sabaté. También hubo juntada con los miembros del partido CREO, que representa a un sector del ruralismo y al que pertenece la diputada nacional Paula Omodeo, a quien se le vence el mandato el año próximo.

Trascendió que se habló de un acercamiento entre ambas fuerzas, aunque se hizo público que el diálogo giró en torno a la reforma política tucumana. "Urgen cambios, es incomprensible que todavía se vote con la ley de Lemas (en la provincia mutó con cambios a Ley de Acoples). Nosotros estamos de acuerdo que, si no se cambia el sistema por reforma constitucional acotada, se limite por ley a dos acoples por partido", detalló Catalán.

También antes del mitin, hubo diálogo de Catalán, Karina Milei y Martín Menem con el diputado provincial Ricardo Bussi, presidente de Fuerza Republica (FR), cuya estructura fue clave para que uno de los mejores resultados electorales de 2025 para LLA se diera en esta provincia, junto con La Rioja. De acuerdo a lo que se señaló al final del encuentro, hubo confirmación de la alianza que los une desde el año pasado. "Con Javier Milei, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, compartimos una visión republicana y liberal. Y es por esto que avanzamos en una alianza natural y estratégica", expresó Bussi, quien anticipó que su partido autorizó a que el diputado nacional tucumano Gerardo Huesen, renuncie a Fuerza Republica y se sume a LLA para consolidar el bloque que preside el cordobés Gabriel Bornoroni.

El cambio de Huesen se concretó luego de una reunión con Catalán, Macome y Sabaté. De este modo, LLA suma músculo legislativo con dos pases. Macome había llegado a la banca provincial siendo del PRO y Huesen como afiliado de FR. Ambos ya forman parte de las filas libertarias. "Espero contribuir a la implementación de las reformas estructurales que Milei propone para el país", expresó el parlamentario nacional. Queda claro que Catalán se convirtió en los últimos meses en el gran articulador político de LLA en la provincia, al dialogar con todos los espacios que se han acercado al mileísmo.

A dos voces

Al mediodía, mientras Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, ajustaban el discurso de la secretaria general de la Presidencia, se realizó una conferencia de prensa en el hotel que fue utilizado por LLA para mantener los distintos encuentros. El contacto con los medios de prensa fue con Catalán y Martín Menem. Antes de las preguntas, a los periodistas presentes se les comunicó que ninguno podría cubrir el acto y que la cobertura sería de un equipo propio, que entregaría luego material de difusión.

Menem, consultado por Ámbito sobre la voluntad política de que se apruebe el proyecto de Presupuesto 2025, que se encuentra en análisis de comisiones, sostuvo que "es posible que baje al recinto en la tercera semana de noviembre, puedo equivocarme, pero es lo que pretendemos porque se trata, como se dice, de la 'ley de leyes', en la que buscaremos que no se gaste más de lo que ingresa". Destacó que, hasta el momento, se han llegado a algunos acuerdos, en base al buen diálogo con algunos gobernadores.

Este medio interrogó a Catalán sobre las posibilidades de que encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por Tucumán en las elecciones legislativa del año próximo, como consecuencia de su rol de articulador desde la Casa Rosada y por su vínculo habitual con la provincia. Aunque no lo desmintió, sí dijo: "no es momento de hablar de candidaturas, ni mucho menos, creo que sería un error nuestro. Si hoy un dirigente habla de las candidaturas del año que viene, ese candidato no merece ser votado. Eso lo dirá el tiempo, los posicionamientos".

En relación a cómo se armará el espacio provincial en 2025, considerando la presencia local de LLA, Fuerza Republicana, CREO y el espacio del diputado nacional Mariano Campero, radical que tiene su propio partido provincial, el vice jefe de Gabinete, señaló -aunque esquivó dar precisiones- que "el Gobierno necesita tener su propia estructura, estamos trabajando en eso. Estamos convencidos que tenemos que ser aperturistas, generosos y tomar conciencia que debemos confluir en un planteo épico para el futuro de Tucumán. Nos debemos el desafío de tratar de construir una fuerza política que demuestre un futuro, que volvamos a ser referentes del Norte". Una fuente indicó luego que, "no hay que ser ansiosos", pero no se descarta que pueda constituirse una mesa de diálogo de todas las fuerzas que acompañan la gestión del presidente Javier Milei.

Tanto Menem como Catalán, coincidieron en destacar el acompañamiento del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. "Bienvenido sea el apoyo de Jaldo a lo que plantea el nuevo rumbo del gobierno nacional. No vamos a priorizar coyunturas provinciales por sobres los intereses del país, todos los gobernadores sean del partido que sean, que apoyen el rumbo que plantea el gobierno del presidente Milei, van a ser bienvenidos para trabajar juntos", puntualizó Catalán.