Karina Milei se reunió con el embajador de China: inversiones y relación bilateral, los ejes del encuentro

La visita de Karina Milei al embajador chino llega apenas semanas después de su reunión con el jefe de la diplomacia francesa en Argentina, Romain Nadal, luego del escándalo diplomático iniciado por un tuit de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Embajador Wang Wei sostuvo un encuentro con Sra. Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de Argentina, y Sr. Diego Sucalesca, titular de AAICI. Ambas partes intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales y la cooperación económica y comercial binacional. pic.twitter.com/tDGxc4WwHj — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) July 30, 2024

La visita de Milei a la embajada china busca recomponer una relación que no comenzó de la mejor manera. Antes de asumir la presidencia, Javier Milei cargó con dureza contra el Gobierno de Xi Jinping y descartó cualquier tipo de vínculo comercial con el gigante asiático.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista”, dijo durante la campaña electoral, al tiempo que afirmó ser “un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los chinos no entran ahí”. Una vez en el Gobierno, el economista ordenó retirar al país del proceso de incorporación a los BRICS.

La errática posición libertaria sobre la relación con China incluyó capítulos de alta tensión diplomática que involucró, entre otras cuestiones, al acercamiento de funcionarios argentinos a Taiwán que desató la furia del gigante asiático a principios de año. Los trascendidos que indicaban una reunión extraoficial de la canciller Diana Mondino con diplomáticos taiwaneses en diciembre pasado acrecentó la discordia.

Lejos de reducir las tensiones, en marzo, Mondino, de viaje por Asia, abrió una nueva grieta con China al cuestionar su modelo político de gobierno. "No hay mucho para ganar trabajando juntos con algunos países que no tienen democracias liberales", dijo.

Sin embargo, a finales de abril Mondino viajó a China junto a una delegación de empresarios con negocios en el país asiático, con el objetivo de reducir tensiones y recomponer el vínculo bilateral. allí afirmó que el Gobierno impulsa medidas para ampliar incentivos fiscales y económicos para atraer grandes inversiones y aseguró que las economías argentina y china presentan una gran complementariedad.

La comitiva oficial también estuvo integrada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, ante el interés de Argentina de renovar el Swap.

En junio pasado, acorralados por la caída en las reservas del BCRA, el Gobierno aceleró las gestiones formales con China para renovar el plazo de pago de la deuda de u$s5.000 millones que vencía a mitad de año. "Agradecemos la confianza depositada en el plan económico", dijo la administración de Milei tras extenderse el plazo de pago y resaltaron que se trató de "un alivio para el sistema financiero" local.

En paralelo a la renovación de la herramienta monetaria, el Gobierno dio a conocer que Milei viajaría a China en las siguientes semanas, algo que hasta el momento no ocurrió. Sin embargo, en aquel momento se informó que la planificación de la gira del presidente serían coordinados por Karina Milei, quien ahora se reunió con el embajador en busca de mejorar la relación bilateral y comercial.