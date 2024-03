Diana Mondino vuelve a tensionar con China: "No hay mucho para ganar con países que no tienen democracias liberales"

Diana Mondino volvió a referirse a la relación comercial con China e insistió en que el gobierno argentino no interferirá en los vínculos de intercambio entre ambos países.

"No hay mucho para ganar trabajando juntos con algunos países que no tienen democracias liberales", consideró Mondino y volvió a repetir una de las iniciativas de campaña de Javier Milei, considerando que "sólo las empresas privadas compran o venden a empresas chinas": "El gobierno argentino no debe interferir como en el pasado con el gobierno anterior decidiendo quién comprar, qué comprar, a qué precio".