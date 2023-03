Kicillof, sobre envío de gendarmes: "No estamos para la polémica, sino para la coordinación"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , dijo este martes que no está "para la polémica" sino "para la coordinación" en materia de seguridad , al referirse al envío de gendarmes dispuesto por el Gobierno nacional al territorio bonaerense .

Disputa entre Kicillof y Fernández

"Yo no voy a polemizar con el ministro Aníbal. Creo que no vale la pena. Venimos solicitando el envío de gendarmes desde que estaba como ministra Sabina Frederic. Siempre solicitamos enfáticamente el envío de 6 mil gendarmes, Hubo muchas conversaciones, incluso con el presidente, sobre este tema, pero todavía no mandaron ninguno de esos 6 mil", dijo Kicillof esta mañana en declaraciones radiales.