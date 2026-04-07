ANSES deposita $374.255 en abril a todas estas personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos montos para abril de 2026, con un aumento del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la inflación. A este ajuste se suma un bono extraordinario de $70.000 que impacta en los ingresos finales de millones de beneficiarios.

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Con esta actualización, uno de los grupos que alcanza un monto destacado es el de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , que llega a $374.255 en abril, sumando el haber mensual y el refuerzo adicional. El incremento forma parte del esquema de movilidad mensual que aplica el organismo previsional, que busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de inflación.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a personas mayores de 65 años, que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse dentro del sistema tradicional. Se trata de una prestación no contributiva que garantiza un ingreso básico para quienes no pudieron acceder a una jubilación ordinaria. Para poder cobrarla, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima , por lo que su valor se actualiza automáticamente cada vez que se modifican los haberes previsionales. Los titulares de la PUAM acceden a cobertura médica a través de PAMI y pueden recibir otros beneficios complementarios del sistema social.

Ser argentino o residente con al menos 10 años en el país.

En abril de 2026, la PUAM tiene un valor base de $304.255,44, tras el aumento del 2,9%. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $374.255,44 . Este refuerzo resulta clave para millones de personas que dependen exclusivamente de estos ingresos, para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios.

Este refuerzo se paga de manera automática junto al haber mensual y está destinado a quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional. El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo y reforzar los ingresos. Cabe destacar que este esquema también se aplica a otras prestaciones, como las pensiones no contributivas, que reciben montos similares en proporción.

El aumento del 2,9% aplicado en abril responde a la inflación registrada en febrero, que es el indicador utilizado para actualizar los haberes previsionales. Este mecanismo permite ajustes mensuales más frecuentes, lo que busca evitar atrasos en los ingresos frente a la suba de precios.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

El calendario de pagos de ANSES para abril de 2026 ya fue confirmado y se organiza según la terminación del DNI del titular. En el caso de pensiones no contributivas y PUAM, los pagos comienzan a partir del 10 de abril y se extienden hasta mediados de mes. Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1 : 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3 : 11 de abril.

DNI terminados en 4 y 5 : 12 de abril.

DNI terminados en 6 y 7 : 13 o 15 de abril (según calendario).

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril.

Este esquema escalonado permite organizar los pagos y evitar saturaciones en el sistema bancario. El cronograma completo puede consultarse en el calendario oficial publicado por ANSES.

Canasta Basica Jubilados Mariano Fuchila

Para cobrar sin inconvenientes, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y bancarios en su sistema. Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta del beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

También es importante respetar las fechas asignadas según el DNI, ya que el dinero estará disponible en esos días. En caso de dudas, los usuarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de la plataforma oficial del organismo.

En definitiva, abril llega con nuevos montos para la PUAM y otras prestaciones, donde el ingreso de $374.255 se posiciona como uno de los valores más relevantes dentro del sistema previsional. Este esquema combina aumento por movilidad y bono adicional para sostener el poder adquisitivo en un contexto económico exigente.