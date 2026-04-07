Robo en la casa de Sergio Massa: condenaron a un exfiscal y a tres implicados por desviar la investigación

El fallo estableció que Carlos Washington Palacios, Tomás Ángel Pérez Bodria, Esteban Mauricio Español y César Emiliano Jaunarena actuaron de manera coordinada para intentar debilitar la validez de las pruebas.

Condenaron a un ex fiscal y a tres implicados por desviar la investigación del robo en la casa de Sergio Massa.

E l Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó este martes a un exfiscal, dos abogados y un testigo por haber plantado pruebas falsas en la investigación del asalto a la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini , ocurrido en 2013 en Tigre.

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli , estableció que Carlos Washington Palacios, Tomás Ángel Pérez Bodria, Esteban Mauricio Español y César Emiliano Jaunarena actuaron de manera coordinada para beneficiar a Alcides Gorgonio Díaz , ya condenado por el hecho, e intentar debilitar la validez de las pruebas que sustentaron aquella sentencia.

Según se reconstruyó en el expediente, el episodio del 21 de julio de 2013 , inicialmente presentado como un robo, fue considerado en sede judicial como un hecho de intimidación política . A partir de los allanamientos posteriores, se obtuvieron elementos clave que derivaron en la condena de Díaz a 13 años de prisión.

El episodio ocurrió el 21 de julio de 2013 y fue inicialmente presentado como un robo.

Sin embargo, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 , el tribunal determinó que los ahora condenados desarrollaron una maniobra coordinada para debilitar la validez de los allanamientos y favorecer la situación procesal de Díaz. La misma consistió en instrumentalizar una denuncia por amenazas formulada por Jaunarena para producir prueba falsa e intentar incorporarla al juicio oral.

En ese contexto, el entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar, Carlos Washington Palacios, recibió la denuncia y desvió deliberadamente la investigación .

Por su parte, los abogados Pérez Bodria y Español habrían orientado al testigo para que incorporara datos falsos en sus declaraciones. Entre otras afirmaciones, Jaunarena sostuvo que la policía había secuestrado más dinero del consignado en las actas y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio allanado.

La coordinación quedó totalmente expuesta mediante registros de llamadas telefónicas, grabaciones entre la esposa del ladrón Gorgonio Díaz y el fiscal Palacios, y el testimonio de los policías intervinientes. Uno de ellos, el comisario Gabriel Natiello, relató cómo Palacios y Pérez Bodria le solicitaron que cambiara su versión antes del juicio.

Cuáles fueron las sentencias

El Juzgado condenó a Carlos Washington Palacios a la pena de seis años de prisión y doce años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos; a Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español a la pena de cinco años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado; y a César Emiliano Jaunarena a la pena de cuatro años de prisión.

La sentencia también retoma antecedentes disciplinarios: Palacios había sido removido de su cargo en 2019 tras un jury que concluyó que había incumplido sus deberes funcionales y actuado fuera de los límites de su competencia.

Al momento de fijar las penas, el magistrado consideró la gravedad institucional de los hechos, al entender que se utilizó el sistema judicial con fines indebidos.

La reacción de Malena Galmarini

Tras conocerse el veredicto, Malena Galmarini utilizó sus redes sociales para expresar su descargo. A través de su cuenta de X (antes Twitter) sostuvo que la resolución judicial cierra un largo proceso marcado por intentos de distorsionar los hechos. “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron condenados”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/malenagalmarini/status/2041543920715288616?s=48&partner=&hide_thread=false Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS.

El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa.

La justicia tarda pero… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) April 7, 2026

"La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin. Se metieron en mi casa y con mi familia. Quisieron falsear la verdad para ensuciarnos e involucraron a mis hijos en su mierda. La condena es clara: no todo vale", aseguró la ex titular de AySA.